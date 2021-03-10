Конституцией Кыргызстана каждому гражданину гарантировано право на образование. Но не всем доступно качественное обучение. Особенно, когда речь идет о детях с инвалидностью.

У сына Сардара Катаганова задержка в развитии. До четырех лет мальчик не говорил, поэтому отец устроил его в специализированный детский сад, а потом — в Дмитриевскую спецшколу. Однако больших успехов папа не заметил и перевел мальчика в обычную школу.

«Буквально за несколько месяцев у него произошел прогресс. Если раньше в речи были только существительные, то теперь появились глаголы и прилагательные, начал решать примеры. Но читать пока не умеет. Учителя говорят, что он не хуже и не лучше других, потому что в первом классе не все умеют читать», — поделился своими наблюдениями Сардар Катаганов. Не навредить

В рамках реформирования вспомогательных школ-интернатов часть детей переводят в общеобразовательные школы.

«Сначала мы определяем уровень знаний детей. Как правило, переводим ниже классом, ведь во вспомогательных школах программа упрощенная. Среди воспитанников есть дети, которые просто оказались в трудной жизненной ситуации, и родители были вынуждены определить их в интернат. Поэтому они отлично осваивают общую программу. Но есть дети, которые элементарно не умеют читать и писать, — пояснил 24.kg заведующий отделом образования Иссык-Атинского района Болот Иманалиев. — Работаем с каждым индивидуально. Наша задача — создать комфортную среду. Школы переполнены, в классах до 45 учащихся, поэтому детей с ограниченными возможностями здоровья нужно адаптировать».

Большую часть времени с такими детьми, по его словам, должны заниматься дома сами родители.

Были случаи, когда мамы и папы возмущались, почему именно в их класс привели ребенка с инвалидностью, а учитель занимается с ним в ущерб остальным. Болот Иманалиев

В таких случаях приходится объяснять, что каждый ребенок имеет право на образование, независимо от диагноза. За рубежом, по словам Болота Иманалиева, работают целые службы по сопровождению детей в школе. В Кыргызстане пока отдельных штатов нет. Вся нагрузка по занятию с детьми с инвалидностью ложится на тех же учителей. Доплаты при этом никакой они не получают.

Правильный пример с детства

Директор инклюзивного детского сада Виктория Токтосунова уверена, что таких проблем можно избежать, если дети учатся в инклюзивной среде с дошкольного возраста. Переводить же детей из интерната в обычную школу с переполненными классами без тщательной подготовки, по ее мнению, нельзя.

«Учитель не справляется с обычными детьми, а тут еще и ребенок с особенностями развития, которые могут быть абсолютно разными. Бывают поведенческие особенности, ребенок может сбегать с уроков... В идеале надо строить новые школы, где будет адекватная нагрузка», — сказала она.

Инклюзивное образование — это процесс, при котором дети с особенностями развития учатся вместе с детьми без специальных потребностей. Там им легче адаптироваться в обществе.

Однако такая форма обучения не особо распространена в республике. По данным экспертов, психолого-медико-педагогическая комиссия автоматически рекомендует специальное обучение даже тем детям, которые не испытывают необходимости в создании особых условий (с несерьезными нарушениями зрения, например). А диагностика детей с особыми образовательными потребностями не адаптирована к ним ни по возрасту, ни по языку.

Проблем много...

По данным Министерства здравоохранения и социального развития, в Кыргызстане 32 тысячи детей с инвалидностью.

Многие подростки из-за проблем со здоровьем находятся на домашнем обучении. Они практически живут в изоляции от общества, у них нет друзей, они не получают адекватных знаний. Хорошо, если писать и читать научатся. О получении какой-то профессии и трудоустройстве многие и не мечтают.

По словам эксперта Рахат Орозовой, их может быть в 1,5-2 раза больше, поскольку многие родители не владеют информацией о том, как оформить ребенку инвалидность, через какие процедуры пройти. Есть мамы и папы, которые не желают, чтобы у их ребенка оказался такой имеющий негативное значение в обществе ярлык «ребенок-инвалид».

«Многие родители хотели бы, чтобы их дети с инвалидностью учились вместе с другими детьми в обычной школе, но школа не готова их принять. Учителя не знают, как работать с детьми, имеющими особенности развития. Семьям приходится соглашаться на надомное обучение, лишая детей возможности общаться со сверстниками, участвовать во всех аспектах (до)школьной жизни, приобретать ценный академический и социальный опыт, что повышает качество их повседневной жизни», — отметила Рахат Орозова.

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Инклюзивное образование, по ее словам, подразумевает внедрение индивидуального и дифференцированного подхода. То есть при обучении ребенка учитываются его особенности, составляется такая программа обучения, чтобы он развивался, но не был отделен от сверстников. Кроме того, нужно наладить доступ детей с инвалидностью к классам, школе, объектам публичного пространства (к примеру, транспорт от дома до школы и обратно).

Обучение детей с инвалидностью в общеобразовательных школах подразумевает также вовлечение разных специалистов — тьюторов, специальных педагогов, логопедов, психологов и других. К сожалению, таких кадров не хватает, большинство из них в основном работает в Бишкеке в частном секторе или в специализированных школах.

...работы еще больше

По данным Минобразования, не все дети могут обучаться по обычной программе. «В рамках оптимизации школ-интернатов часть учеников начальных классов переведены в массовые школы. Есть плюсы: дети раскрываются, стали более раскрепощенными, но остаются опасения, как они будут осваивать программу в старших классах, когда начнутся сложные предметы (химия, физика, геометрия)», — прокомментировала ведущий специалист управления школьного и внешкольного образования Салтанат Мамбетова.

«Мы проводим курсы повышения квалификации учителей по работе с такими детьми. Возможно, кто-то считает, что министерство готово к реформам. Но на кону судьба каждого ребенка, и, принимая поспешные решения, мы должны задуматься, не навредим ли кому-то. У родителя должен быть выбор — обучать ребенка в массовой школе, в коррекционном классе или спецшколе», — добавила она.

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«Сейчас мы активно идем к тому, чтобы дети с незначительными нарушениями в интеллектуальной сфере или небольшими проблемами со слухом и зрением могли иметь возможность обучаться со сверстниками. Программа подбирается с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической консультации. Предметы те же самые, но нагрузка и специфика подачи материала немного другие. К примеру, у ребенка нарушения опорно-двигательного аппарата и он очень медленно пишет. На диктанте учитель может применить другую методику, которая также позволит узнать, насколько ребенок овладел знаниями», — пояснила Салтанат Мамбетова.

Равноправный доступ к образованию всех обучающихся должна обеспечить Концепция развития инклюзивного образования, рассчитанная до 2023 года. Времени в обрез.

