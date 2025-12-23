17:08
Центр для детей на базе школы № 61 в Бишкеке откроют в феврале

Вопрос внедрения системы инклюзивного образования в общеобразовательных организациях Бишкека подняла сегодня на очередной сессии городского кенеша депутат Жибек Шарапова.

Она уточнила, на какой план-проект будет опираться мэрия при реализации этой задачи.

Вице-мэр Виктория Мозгачева ответила, что работа начнется с социально-реабилитационного центра для детей, который создается на базе здания, где раньше размещались детский сад и младшие классы школы № 61.

«Трижды объявляли тендер, но не было участников. После определения победителя тендера и заключения договора начались работы. В настоящее время в здании идет капитальный ремонт. Центр планируется открыть в феврале», — сказала Виктория Мозгачева.

Она добавила: новые школы, которые будут строить в будущем, должны быть инклюзивными, чтобы дети с сохранным интеллектом, но с проблемами опорно-двигательного аппарата, могли обучаться в общеобразовательных организациях.

В настоящее время, по словам вице-мэра, в одной из школ открыт коррекционный класс, а также класс для детей с кохлеарным имплантом.

«Кроме того, необходимо проектирование и строительство хотя бы одной специализированной школы на территории города, которая будет отвечать всем требованиям для детей, нуждающихся в специальном образовании», — отметила Виктория Мозгачева.

Жибек Шарапова подчеркнула, что инклюзивное обучение подразумевает совместное обучение здоровых детей и детей с проблемами здоровья. «Вы рассматриваете детей больше с физическими особенностями. А ментальные особенности? На Западе, в Америке такое уже давно практикуется», — заметила нардеп.
