Более 650 школ внедряют инклюзивные практики в Кыргызстане

Министерство просвещения в рамках своих полномочий системно реализует мероприятия по обеспечению права детей с инвалидностью на получение образования.

По данным ведомства, в настоящее время в стране работают 2 тысячи 394 школы и 1 тысяча 997 детских садов, в которых получают образование и воспитание более 1,5 миллиона детей. Из них 29 тысяч 728 зарегистрированы в системе образования как дети с инвалидностью.

Читайте по теме Образование не для всех. Почему инклюзия в Кыргызстане не работает

В Минпросвещения озвучили основные достижения:

Обновление инклюзивных стандартов. В государственном стандарте образования официально закреплен принцип инклюзивного обучения.

Регламентация работы ПМПК. Принято новое типовое положение о психолого-медико-педагогической комиссии, определяющее четкие механизмы диагностики и поддержки.

Внедрение разных форм обучения. Онлайн-школа «Тунгуч», семейная форма обучения, стационарное (интернатное) и индивидуальное обучение на дому предоставляют альтернативу для детей с проблемами здоровья.

Расширение инклюзивной практики. Более 650 школ внедряют инклюзивные практики с охватом более 18,5 тысячи детей.

Рост инфраструктуры и кадрового потенциала через международные проекты. Проекты Twinning и Smart-ED, а также обучение 100 педагогов в Москве способствовали повышению компетенций педагогов и развитию инклюзивных школ.

«В Кыргызской Республике создана важная правовая и программная база для инклюзивного образования. Активное проведение реформ способствует обеспечению равных возможностей для детей с инвалидностью, включая обучение в стационарной, семейной и онлайн-формах», — говорится в сообщении.

Инклюзивное образование обеспечивает равный доступ к образованию для всех обучающихся с учетом потребностей и индивидуальных возможностей. Оно должно быть настолько гибким, чтобы и к отличнику, и к ребенку с инвалидностью, и к ребенку-иностранцу, прибывшему из другой страны, учащимся в одном классе, был свой подход. Однако устроить ребенка с инвалидностью в образовательные организации удается не каждому родителю.

Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день лиц с инвалидностью.