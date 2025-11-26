Реформа инклюзивного образования: новшества с упором на права семьи

Министерство юстиции и Национальный институт стратегических инициатив (НИСИ) инициировали реформу инклюзивного образования в Кыргызской Республике, ключевым элементом которой стало утверждение обновленного Положения о психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК). Об этом сообщили в Минюсте.

Как отмечается, новое положение, утвержденное постановлением кабинета министров, закрепляет переход от устаревшей распределительной модели к сервисному подходу, ориентированному на потребности ребенка и активное участие семьи.

Ключевые изменения и права родителей

Реформа значительно расширяет права родителей в процессе принятия решений.

1. Конфиденциальность. Заключение ПМПК теперь выдают только родителям или законным представителям. Передача его в образовательные организации допускается исключительно с их письменного согласия.

2. Выбор школы. ПМПК формирует рекомендации по условиям обучения, но окончательный выбор школы полностью за семьей.

3. Участие родителей. Они получили право присутствовать при обследовании и участвовать в обсуждении всех рекомендаций.

4. Обязательность исполнения. При предоставлении согласия семьи рекомендации ПМПК становятся обязательными для выполнения образовательными организациями.

Междисциплинарный подход и цифровизация

Новая модель основана на междисциплинарном подходе, где психологи, дефектологи, логопеды и медицинские специалисты проводят комплексную диагностику для определения потребностей ребенка.

Консультации переводят в цифровой формат через платформу «Э-Күндөлүк» и интеграцию с системой электронного здравоохранения. Это исключит дублирование процедур, повысит доступность услуг, в том числе для отдаленных регионов, и обеспечит своевременное выявление детей с особыми образовательными потребностями.

Справка 24.kg Инклюзивное образование — форма обучения, при которой каждому человеку, независимо от имеющихся физических, социальных, эмоциональных, ментальных, языковых, интеллектуальных и других особенностей, предоставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях.

Устранение правовых несоответствий

Изменения стали возможны благодаря инициативе Министерства юстиции и НИСИ, которые представили комплексный пакет мер. Они отражали общественный запрос на справедливые механизмы поддержки детей с особыми образовательными потребностями.

По информации НИСИ, хотя Закон «Об образовании» обновили в 2023 году с учетом инклюзии, институты, задействованные в его реализации, продолжали работать по документам 1995 и 2004 годов. Для устранения этих несоответствий НИСИ и Минюст провели анализ нормативной базы и консультации с родителями.

На основе выявленных проблем Министерство просвещения отменило более полутора тысяч устаревших приказов.

Минюст и НИСИ продолжат работу по развитию нормативной базы для повышения качества и доступности инклюзивного образования.