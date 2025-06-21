Подготовку кадров по инклюзии обсудила министр просвещения Кыргызстана в России

Министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева в рамках официального визита в РФ посетила 20 июня Российский государственный педагогический университет имени А.Герцена.
«Сегодня все больше детей с особыми образовательными потребностями нуждаются в профессиональной поддержке и адаптированной образовательной среде. Трансформация образования в КР направлена на то, чтобы каждый ребенок — вне зависимости от состояния здоровья или особенностей развития — мог получить качественное образование. Подготовка квалифицированных педагогов является ключевым условием для достижения этой цели», — отметили в ведомстве.
РГПУ имени А.Герцена обладает уникальной экспертизой в области специальной педагогики, инклюзии и дефектологии.
В рамках достигнутых договоренностей планируются:
• организация стажировок и переподготовки кыргызстанских педагогов по инклюзивному и коррекционному образованию;
• разработка совместных образовательных программ и курсов повышения квалификации;
• создание условий для академической мобильности студентов и преподавателей;
• проведение совместных научно-практических мероприятий и обмен опытом в области педагогических инноваций.
Минпросвещения рассматривает это сотрудничество как стратегический шаг в развитии национальной системы инклюзивного образования и повышении профессионального уровня учителей, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями.