Подготовку кадров по инклюзии обсудила министр просвещения Кыргызстана в России

Министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева в рамках официального визита в РФ посетила 20 июня Российский государственный педагогический университет имени А.Герцена.

Фото Минпросвещения

По данным Минпросвещения, в ходе встречи с руководством университета достигнуты договоренности о начале сотрудничества в сфере подготовки педагогических кадров для преподавания в инклюзивных и коррекционных классах в школах Кыргызстана.

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«Сегодня все больше детей с особыми образовательными потребностями нуждаются в профессиональной поддержке и адаптированной образовательной среде. Трансформация образования в КР направлена на то, чтобы каждый ребенок — вне зависимости от состояния здоровья или особенностей развития — мог получить качественное образование. Подготовка квалифицированных педагогов является ключевым условием для достижения этой цели», — отметили в ведомстве.

РГПУ имени А.Герцена обладает уникальной экспертизой в области специальной педагогики, инклюзии и дефектологии.

В рамках достигнутых договоренностей планируются:

• организация стажировок и переподготовки кыргызстанских педагогов по инклюзивному и коррекционному образованию;

• разработка совместных образовательных программ и курсов повышения квалификации;

• создание условий для академической мобильности студентов и преподавателей;

• проведение совместных научно-практических мероприятий и обмен опытом в области педагогических инноваций.

Минпросвещения рассматривает это сотрудничество как стратегический шаг в развитии национальной системы инклюзивного образования и повышении профессионального уровня учителей, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями.