Более 18 тысяч детей с инвалидностью обучаются в обычных школах КР

Более 18 тысяч детей с инвалидностью обучаются в общеобразовательных школах Кыргызстана. Об этом сегодня на заседании комитета ЖК по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам сообщила представитель Министерства просвещения Гульшан Абдылдаева.

По ее словам, в 44 школах открыто 327 коррекционных классов, где обучается 4 тысячи 270 детей по программе инклюзивного образования. В девяти спецшколах обучается 2 тысячи 910 детей и в 14 интернатах — еще 2,3 тысячи.

Депутат Нуржамал Торобекова заметила, что родители всегда сами сопровождают детей в школу. По ее словам, наличие тьюторов в учебных заведених освободило бы родителей на несколько часов в день.

Гульшан Абдылдаева ответила, что тьюторство в школах не предусмотрено.

Она также напомнила, что постановлением кабинета министров от 19 марта 2025 года № 137 утвердили положение об организации индивидуального обучения детей на дому, в стационарных учреждениях системы здравоохранения и социальной защиты. Это поможет увеличить охват школьным образованием детей с нарушениями умственного и физического развития, различными тяжелыми заболеваниями и создать условия для их обучения.