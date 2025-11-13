14:26
В БГУ открыли первую в Центральной Азии кафедру инклюзивного образования

Фото Министерства науки и высшего образования. Открытие кафедры инклюзивного образования в БГУ

В Бишкекском государственном университете имени К. Карасаева открыли кафедру «Дополнительного и инклюзивного образования», первую в Центральной Азии. Об этом сообщили в Министерстве науки, высшего образования и инноваций. 

Как отмечается, новая кафедра станет площадкой для профессионального роста педагогов дополнительного образования и специалистов в сферах искусства, техники, экологии и туризма.

Планируется повышение квалификации более 3 тысяч педагогов Кыргызстана.

В рамках открытия кафедры прошла выставка творческих работ, мастер-классы и концерт детских коллективов. 
