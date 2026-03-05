19:09
USD 87.44
EUR 101.41
RUB 1.12
Общество

Минпросвещения с помощью JICA хочет усилить развитие инклюзивного образования

В Министерстве просвещения прошла встреча с представителями Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Минпросвещения
Фото Минпросвещения
По данным пресс-службы ведомства, стороны обсудили перспективы партнерства в сфере образования. В частности, представители министерства предложили усилить развитие инклюзивного образования в школах — как за счет улучшения инфраструктуры, так и через подготовку специалистов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями.

Также предложено обновить материально-техническую базу профессиональных лицеев и внедрить элементы инклюзивного образования в системе профобучения. Отдельное внимание уделено повышению квалификации педагогов и экспертов, задействованных в разработке методик и стандартов, а также вопросам анализа и мониторинга качества образования.

Заместитель министра Лира Самыкбаева отметила значительный опыт системы образования Японии. Она поблагодарила агентство за поддержку и возможности сотрудничества в рамках международных программ.

Старший советник штаб-квартиры JICA по вопросам образования Мурато Тошио сообщил, что JICA разрабатывает пятилетний стратегический план, в котором образование рассматривается как одно из приоритетных направлений. После анализа представленных предложений будут определены основные сферы взаимодействия с Минпросвещения Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364717/
просмотров: 237
Версия для печати
Материалы по теме
Более 18 тысяч детей с инвалидностью обучаются в обычных школах КР
Партия премьер-министра Японии выиграла досрочные парламентские выборы
В Японии после роспуска парламента проходят досрочные выборы
В Бишкеке пройдет какидзоме — традиционное первое письмо года
Интерес Японии к сотрудничеству с ОТГ: встреча в Стамбуле — о чем говорили
За 20 лет в Японии обучение прошли более 300 госслужащих Кыргызстана
Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению
Премьер Японии объявила о досрочном роспуске нижней палаты парламента
На рыбном аукционе в Японии голубого тунца продали за рекордные $3,2 миллиона
«Комуз Самурай»: как японцы осваивают кыргызские мелодии
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Тенге заметно подорожал, рубль и&nbsp;юань дешевеют. Курс валют на&nbsp;4&nbsp;марта Тенге заметно подорожал, рубль и юань дешевеют. Курс валют на 4 марта
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Бизнес
Как выбрать подарок к&nbsp;8&nbsp;Марта за&nbsp;10&nbsp;минут и&nbsp;получить его уже завтра Как выбрать подарок к 8 Марта за 10 минут и получить его уже завтра
&laquo;Айыл Банк&raquo; объявляет мегаакцию по&nbsp;всем кредитным продуктам «Айыл Банк» объявляет мегаакцию по всем кредитным продуктам
Binance и&nbsp;MEGA объявляют о&nbsp;партнерстве для развития криптоэкосистемы в&nbsp;КР Binance и MEGA объявляют о партнерстве для развития криптоэкосистемы в КР
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
5 марта, четверг
19:00
Врач назвал главную причину проблем со спиной у молодежи в Кыргызстане Врач назвал главную причину проблем со спиной у молодеж...
18:44
Сотрудник ГУОБДД МВД задержан по подозрению в мошенничестве
18:43
Строительная компания устроила свалку на объездной трассе Бишкека
18:24
Минпросвещения с помощью JICA хочет усилить развитие инклюзивного образования
18:10
Участок автодороги север — юг очищен от камнепада