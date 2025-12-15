15:40
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Общество

Переход на 12-летку. ЮНИСЕФ поможет повысить качество преподавания в школах КР

Министерство просвещения подписало с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) соглашение о партнерстве в рамках проекта по улучшению доступа к качественному и инклюзивному образованию (SmartEd, 2025-2029).

По данным ЮНИСЕФ, проект финансируется Исламским банком развития и Глобальным партнерством в области образования. Инициатива реализуется в рамках национальной программы трансформации системы образования «Алтын казык».

ЮНИСЕФ в КР
Фото ЮНИСЕФ в КР
Минпросвещения и ЮНИСЕФ будут совместно работать над модернизацией учебных программ, усилением подготовки учителей и расширением возможностей образования для детей с инвалидностью и различными образовательными потребностями.

По словам министра просвещения Догдуркуль Кендирбаевой, проект соответствует долгосрочной программе реформ в Кыргызстане, включая переход к 12-летнему школьному образованию, модернизацию учебных материалов и цифровизацию педагогических методов.

Читайте по теме
Образование не для всех. Почему инклюзия в Кыргызстане не работает

В рамках партнерства ЮНИСЕФ до 2029 года будет оказывать поддержку в повышении качества преподавания и обучения, а также в продвижении инклюзивного образования. При технической поддержке ЮНИСЕФ будут разработаны новые качественные учебные материалы для учителей и обеспечено дальнейшее укрепление профессионального развития педагогов.

Проект также окажет поддержку в создании десяти инклюзивных образцовых школ и разработке Национальной дорожной карты инклюзивного образования.

Сумма выделяемого финансирования не уточняется.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354631/
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
Защита или изоляция? Почему запрет соцсетей для детей может дать обратный эффект
Более 650 школ внедряют инклюзивные практики в Кыргызстане
Реформа инклюзивного образования: новшества с упором на права семьи
В БГУ открыли первую в Центральной Азии кафедру инклюзивного образования
ЮНИСЕФ впервые будет собирать пожертвования в Кыргызстане для помощи детям
Грант и кредит на реализацию проекта Smart-Ed получит Кыргызстан от ИБР
ЮНИСЕФ поддержит детей с инвалидностью в Европе и Центральной Азии
Подготовку кадров по инклюзии обсудила министр просвещения Кыргызстана в России
Вся статистика о детях Кыргызстана теперь на одном портале
В городе Ош изучают воздействие загрязненного воздуха на детей и женщин
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются снег и&nbsp;заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 декабря В Бишкеке ночью ожидаются снег и заморозки. Прогноз погоды на 15-17 декабря
Тест: насколько хорошо вы&nbsp;знаете творчество Чингиза Айтматова Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
Нужны&nbsp;ли в&nbsp;Кыргызстане 11&nbsp;выходных дней в&nbsp;январе 2026&nbsp;года? Опрос Нужны ли в Кыргызстане 11 выходных дней в январе 2026 года? Опрос
Новогодние каникулы в&nbsp;Кыргызстане планируют продлить до&nbsp;12&nbsp;января Новогодние каникулы в Кыргызстане планируют продлить до 12 января
Бизнес
Фонтаны у&nbsp;ЦУМа сохранят и&nbsp;модернизируют в&nbsp;рамках нового проекта Фонтаны у ЦУМа сохранят и модернизируют в рамках нового проекта
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
15 декабря, понедельник
15:38
Грузовой поезд с топливом сошел с рельсов и загорелся в Таджикистане Грузовой поезд с топливом сошел с рельсов и загорелся в...
15:28
В 2026-м будет запущена автоматизированная информационная система «Инвестиции»
15:27
Дополнение госсистемы. В Минздраве обсудили развитие частной медицины
15:26
За 11 месяцев подписано 13 соглашений, привлечено инвестиций на $3,8 миллиарда
15:24
Инвестзона «Тамчи»: кабмин ускоряет запуск особого режима и центра споров