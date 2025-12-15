Переход на 12-летку. ЮНИСЕФ поможет повысить качество преподавания в школах КР

Министерство просвещения подписало с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) соглашение о партнерстве в рамках проекта по улучшению доступа к качественному и инклюзивному образованию (SmartEd, 2025-2029).

По данным ЮНИСЕФ, проект финансируется Исламским банком развития и Глобальным партнерством в области образования. Инициатива реализуется в рамках национальной программы трансформации системы образования «Алтын казык».

Фото ЮНИСЕФ в КР

Минпросвещения и ЮНИСЕФ будут совместно работать над модернизацией учебных программ, усилением подготовки учителей и расширением возможностей образования для детей с инвалидностью и различными образовательными потребностями.

По словам министра просвещения Догдуркуль Кендирбаевой, проект соответствует долгосрочной программе реформ в Кыргызстане, включая переход к 12-летнему школьному образованию, модернизацию учебных материалов и цифровизацию педагогических методов.

В рамках партнерства ЮНИСЕФ до 2029 года будет оказывать поддержку в повышении качества преподавания и обучения, а также в продвижении инклюзивного образования. При технической поддержке ЮНИСЕФ будут разработаны новые качественные учебные материалы для учителей и обеспечено дальнейшее укрепление профессионального развития педагогов.

Проект также окажет поддержку в создании десяти инклюзивных образцовых школ и разработке Национальной дорожной карты инклюзивного образования.

Сумма выделяемого финансирования не уточняется.