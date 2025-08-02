Грант и кредит на реализацию проекта Smart-Ed получит Кыргызстан от ИБР

Президент подписал закон о ратификации соглашений между Кыргызстаном и Исламским банком развития по проекту Smart-Ed.

Эти документы предусматривают:

грантовую техническую помощь на $15 миллионов;

дополнительный грант на $250 тысяч;

кредит в размере $10 миллионов, который предоставят через Исламский фонд солидарности для развития.

Проект направлен на улучшение доступа детей к инклюзивному обучению и повышение его качества и включает в себя:

развитие инфраструктуры инклюзивного образования;

повышение потенциала системы для внедрения инклюзивных подходов;

обучение и переподготовку учителей, которых обеспечат ноутбуками;

обновление учебно-методических комплексов национального уровня для улучшения доступа к инклюзивному обучению для всех детей Кыргызстана.

Министерство финансов обязано уведомить ИБР о выполнении всех необходимых внутригосударственных процедур. Закон вступает в силу через 10 дней после публикации.