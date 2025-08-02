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Власть

Грант и кредит на реализацию проекта Smart-Ed получит Кыргызстан от ИБР

Президент подписал закон о ратификации соглашений между Кыргызстаном и Исламским банком развития по проекту Smart-Ed.

Эти документы предусматривают:

  • грантовую техническую помощь на $15 миллионов;
  • дополнительный грант на $250 тысяч;
  • кредит в размере $10 миллионов, который предоставят через Исламский фонд солидарности для развития.

Проект направлен на улучшение доступа детей к инклюзивному обучению и повышение его качества и включает в себя:

  • развитие инфраструктуры инклюзивного образования;
  • повышение потенциала системы для внедрения инклюзивных подходов;
  • обучение и переподготовку учителей, которых обеспечат ноутбуками;
  • обновление учебно-методических комплексов национального уровня для улучшения доступа к инклюзивному обучению для всех детей Кыргызстана.

Министерство финансов обязано уведомить ИБР о выполнении всех необходимых внутригосударственных процедур. Закон вступает в силу через 10 дней после публикации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338309/
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