Грант и кредит на реализацию проекта Smart-Ed получит Кыргызстан от ИБР

Президент подписал закон о ратификации соглашений между Кыргызстаном и Исламским банком развития по проекту Smart-Ed.
Эти документы предусматривают:
- грантовую техническую помощь на $15 миллионов;
- дополнительный грант на $250 тысяч;
- кредит в размере $10 миллионов, который предоставят через Исламский фонд солидарности для развития.
Проект направлен на улучшение доступа детей к инклюзивному обучению и повышение его качества и включает в себя:
- развитие инфраструктуры инклюзивного образования;
- повышение потенциала системы для внедрения инклюзивных подходов;
- обучение и переподготовку учителей, которых обеспечат ноутбуками;
- обновление учебно-методических комплексов национального уровня для улучшения доступа к инклюзивному обучению для всех детей Кыргызстана.
Министерство финансов обязано уведомить ИБР о выполнении всех необходимых внутригосударственных процедур. Закон вступает в силу через 10 дней после публикации.