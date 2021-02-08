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Общество

Надо назначить Марипову зарплату в 5,6 тысячи сомов, считают читатели 24.kg

Большинство читателей 24.kg считают, что премьер-министру Улукбеку Марипову надо назначить зарплату на уровне прожиточного минимума. Таковы результаты опроса.

Напомним, будучи кандидатом на пост премьер-министра, Улукбек Марипов в парламенте заявил, что в Кыргызстане можно прожить на 5 тысяч 600 сомов в месяц. Этой сумме в КР равен прожиточный минимум на одного человека в месяц.

Заявление главы правительства вызвало бурные споры в обществе. Большинство людей призвали самого Улукбека Марипова попробовать прожить месяц на эту мизерную сумму.

24.kg запустило опрос, и 89 процентов проголосовавших, или 2 тысячи 793 читателя, ответили, что премьер-министр должен получать 5 тысяч 600 сомов.

Не согласны с этим мнением 10 процентов, это 313 человек.

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Фото скриншот. Результаты опроса на сайте 24.kg

Дастан Бекешев ранее выступил с инициативой снизить зарплаты президента, премьер-министра и депутатов до уровня прожиточного минимума. Но в Жогорку Кенеше законопроект не пропускают. Документ разработали еще в начале декабря, но аппарат ЖК не публикует его на официальном сайте для общественного обсуждения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182639/
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