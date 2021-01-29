Проверки, аресты и уголовные дела. Как бизнесу перекрывают кислород

В Кыргызстане руководители правоохранительных органов не раз заявляли о том, что «кошмар» для бизнеса закончился давно. Придя на свой пост, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев обещал, что на представителей бизнеса никто не будет давить или «крышевать». Однако скандал с сетью магазинов «Спекулянт» доказывает обратное. Вместо того чтобы помочь иностранному инвестору, в его офисах проводят обыски, владельца объявляют в розыск.

24.kg решило напомнить случаи, когда правоохранители необоснованно возбуждали уголовные дела против бизнеса.

Скандал с «Ультра»

В 2013 году АКС ГКНБ возбудила уголовное дело по факту воспрепятствования налоговой проверки сети электронной техники «Ультра». Тогда ведомство утверждало, что руководство магазина проигнорировало требования Налоговой службы во время проверки.

После обысков задержали директора магазина, но позже его отпустили. Действия силовиков расценили как захват, напоминающий бакиевские времена. Руководство компании доказало, что все налоги были уплачены, но АКС уверяло, что действия спецслужб законны.

В итоге власти признали, что действия сотрудников ГКНБ были незаконными. В отношении оперативников возбудили уголовное дело. Однако в суде обоих оправдали.

Золотой скандал

В июле 2018-го Финпол задержал генерального директора ОсОО KAZ Minerals Bozymchak Ильяса Тулекеева. Гражданина Казахстана подозревали в сокрытии налогов. Решением суда Тулекеева отпустили.

В ГСБЭП утверждали, что компания скрывает истинное содержание золота в руде, добываемой на месторождении, и так уклоняется от налоговых выплат.

ГСБЭП сообщала, что с 2015 года KAZ Minerals Bozymchak вывез 9 тысяч 760 тонн золотосодержащего концентрата.

Но в итоге экспертиза показала, что золота в руде, которую добывает компания, совсем мало.

Дайте факты

Скандал с компанией «Акнет» разразился в 2018 году. С заявлением в Финпол обратился один из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях.

По данным силовиков, в бухгалтерии компании обнаружена неофициальная черная касса с 2013 по 2018 год. Проверка показала, что общая доначисленная сумма для уплаты налогов и других обязательных платежей составила 616 миллионов 816 тысяч 112 сомов.

Президента компании Кубана Ажимудинова задержали и водворили в СИЗО. Дело направили в суд, но четкой информации о доказательствах вины бизнесмена до сих пор нет.

Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.

Прокурор не при делах

Сотрудника прокуратуры Ошской области Улукбека Омурзакова задержали лишь на основании подозрений о возможной организации рейдерского захвата угольного месторождения. Следствие утверждает, что работники охранного агентства «Мухамед Умар» в январе 2020 года пришли на территорию угольного карьера ОсОО «Жолчырак», выгнали работников предприятия, захватили спецтехнику, незаконно добыли и реализовали уголь на сумму более 82 миллионов сомов без уплаты налогов и социальных платежей.

Учредителем охранного агентства «Мухаммед Умар» когда-то являлся брат замминистра внутренних дел Суйуна Омурзакова Улукбек Омурзаков. Известно, что сейчас комплекс принадлежит другим лицам.

По мнению адвокатов, задержанный не являлся должностным лицом, когда агентство по договору охраняло угольный разрез. Соответственно, уголовное дело должны были расследовать в Финполе.

«Спекулянт»

Сеть магазинов «Спекулянт» тоже попала во внимание спецслужб. На складах торговой компании сотрудники спецслужб провели обыск, будто бы из фильмов 1990-х. О предстоящих мероприятиях компанию, естественно, не уведомляли, сотрудникам заблокировали выходы, запретили вести видеосъемку.

Межведомственная следственная группа возбудила уголовное дело по статье «Коррупция». По версии следствия, компании «Спекулянт» и «НТК» продавали населению просроченные продукты.

Генпрокуратура заявила, что обыск частных предпринимателей проводился на законном основании, а на складах и в офисах якобы найдена просроченная продукция. Помимо этого, фирма переклеивала этикетки со сроками годности товара.

При этом никаких фото- и видеофактов о просроченной продукции и переклеенных этикетках не представлено.

По ресторанам

В конце января стало известно о задержании совладельца сети ресторанов «Нават» Сергея Острецова. Бизнесмена подозревают в легализации доходов, полученных преступным путем.

По официальной версии, Острецов якобы организовал сеть ломбардов и таким образом получал незаконную прибыль.

Когда к правде не прислушались

О беспределе со стороны силовиков глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова говорила не раз.

Юрист пыталась достучаться до власти, говоря о том, что ни один инвестор не придет в страну, если судьи продолжат налагать безосновательные аресты на собственность граждан.

В таких условиях не может идти речь о привлечении в Кыргызстан иностранных инвестиций. В обществе и СМИ уже открыто констатируется факт колоссального оттока капитала из страны, который сопоставим с уровнем, наблюдаемым в воюющих странах. Чолпон Джакупова

В обращении к действующему на тот момент президенту Сооронбаю Жээнбекову указывалось, что правоохранители устроили между собой состязание за лидерство в пополнении так называемого специального счета по борьбе с коррупцией. Однако от их ретивого рвения страдают простые граждане и предприниматели, которых попросту «доят».

Правовая клиника «Адилет» не раз направляла аналитические письма в адрес власть имущих о творящемся с точки зрения права беспределе. К мнению авторитетного юриста так и не прислушались. Обещания о том, что силовики перестанут лезть в дела бизнеса, так и остались невыполненными.

После каждой смены власти высокопоставленные чиновники уверяют, что облегчат жизнь бизнесменам, привлекут инвестиции. Но частые проверки, возбужденные уголовные дела и аресты не вселяют особого оптимизма в светлое будущее.