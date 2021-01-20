В Бишкеке задержан совладелец сети ресторанов «Нават» Сергей Острецов

Совладелец сети ресторанов «Нават» Сергей Острецов задержан сотрудниками бишкекского управления ГКНБ. Информацию об этом 24.kg сообщили собственные источники.

«Ему пытаются инкриминировать статью, которая никак не подходит под бизнес — отмывание доходов, полученных преступным путем. Это статья, по которой, как правило, задерживают чиновников. Есть предположение, что таким образом кто-то пытается надавить на него и, возможно, заполучить долю в его компании», — сообщил источник.

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Сергея Острецова, по полученной информации, задержали еще месяц назад. Сейчас он содержится в СИЗО ГКНБ. В сети ресторанов редакции подтвердили сам факт задержания, уточнив, что о его причинах и обстоятельствах дела ничего не знают.

«Сеть ресторанов продолжает работать в прежнем режиме», — отметили в администрации.

В пресс-центре ГКНБ эту информацию пока не комментируют.

Отметим также, что Сергей Острецов числится не только совладельцем, но и финансовым директором сети ресторанов «Нават». По информации СМИ, он также является соучредителем ОсОО «Микрокредитная компания «РосФинансКредит», ОсОО Roslogist («Рослогист»), ОсОО «Атамикс Трейд». Он также входил в состав общественного координационного совета бизнес-сообщества при мэрии Бишкека во времена Албека Ибраимова.