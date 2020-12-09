Выборы президента. Уравнение с тремя неизвестными

Процесс выдвижения кандидатов в президенты вышел на финишную прямую. Претенденты, серьезно настроенные на борьбу за президентское кресло, сдали подписные листы и внесли залог в 1 миллион сомов.

Члены рабочей группы ЦИК приступили к проверке. Из гонки уже вылетели двое — Кубан Чороев и Кубанычбек Токтосунов.

Не исключено, что к моменту регистрации из двадцатки останется около 10 участников. Эксперты не берутся предсказать, между кем развернется ожесточенная борьба и будет ли второй тур. Но сходятся в одном — досрочные президентские выборы — 2021 не гарантируют сногсшибательного триумфа ни одному из замахнувшихся на высшую власть в стране. Спрогнозировать сейчас со стопроцентной уверенностью, кто именно станет победителем, довольно сложно.

Разрыв в приоритетах

Некоторые аналитики называют безусловным фаворитом гонки Садыра Жапарова и считают, что серьезную конкуренцию ему может составить лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров.

Политологи отмечают: у них один электорат и оба выступают за президентскую форму правления. «Но строить какие-то предположения пока рано. Мы не слышали программы кандидатов, не знаем их намерений. Как они отреагируют на существующий в обществе запрос, как скоординируют свои действия, чтобы ответить на него адекватно. Поэтому я бы пока не торопился с выводами. Вероятно, что к финишу придут темные лошадки», — считает политолог Эмиль Джураев.

Избирательная кампания в Кыргызстане примечательна непредсказуемым результатом.

Вместе с тем эксперты считают, что конституционная реформа, инициированная Садыром Жапаровым, разделила общество на два оппонирующих лагеря. С одной стороны — прозападники-либералы, поддерживающие парламентскую республику и «завоевания» 2010 года, с другой — традиционалисты. Они ратуют за Народный курултай, нравственные ценности над верховенством права и сильного президента.

Аналитики отмечают, что по этому принципу и будут распределяться голоса на выборах. Правда, у либералов шансы невелики. Те, кто придерживается этой линии, сосредоточены в столице. А бишкекчане, как правило, на выборы ходят плохо — это первое. Второе — кандидаты будут делать ставку на регионы. Там совершенно другие приоритеты: трайбализм, традиционное устройство общества, приверженность ритуалам и обычаям. Ну и плюс экономические разрывы. Благополучный и сытый Бишкек против бедной и уязвимой периферии. При таких исходных данных говорить об однородности электоральной платформы не приходится.

Претендента, который удовлетворял бы потребности каждой группы избирателей, в представленном списке нет.

Политологи также рекомендуют обратить внимание на внешних игроков. Представители экспертного сообщества не сомневаются, что не обойдется без заинтересованности и определенных преференций.

Ставки сделаны!

Кыргызстан в силу своего географического положения, отсутствия «нефтяных и газовых долларов» является достаточно уязвимым в геополитическом плане. Страна зависима от внешних дотаций. В частности от Китая и России. Последняя возобновила финансирование, но не преминула напомнить — торг не уместен и «на Западе с коврижками никто не ждет».

Таков был основной посыл в приветственной речи спикера Госдумы Вячеслава Володина, которую он произнес во время встречи с и. о. президента торага Жогорку Кенеша Талантом Мамытовым.

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Но аналитики считают, что это был даже ни столько ответ властям Кыргызстана в лице Мамытова, сколько реакция на заявление посла США в КР Дональда Лу. Дипломат похвалил ГКНБ за задержание одиозного экс-таможенника Райымбека Матраимова и за арест криминального авторитета Камчи Кольбаева. «Правительство привлечет преступников к ответственности и предаст их суду и вынесет обвинения», — предрек Дональд Лу, добавив, правда, что события в Кыргызстане ему напоминают голливудский блокбастер про мафию.

МИД посчитало это заявление недопустимым вмешательством во внутренние дела КР. Напутствие Володина внешнеполитическое ведомство оставило без внимания.

Политологи отметили: когда мы говорим о принципах взаимоотношений Кыргызстана с союзниками по ОДКБ и ЕАЭС, следует помнить про устав Организации договора о коллективной безопасности, куда были внесены серьезные изменения.

«За помощью могут обращаться те, кто де-факто контролирует страну. Эта строчка и есть краеугольный камень. Мы видим позитивные отзывы в Казахстане, России и Узбекистане. Наши партнеры заявляют, что надо поддержать Кыргызстан. То есть группу, которая на сегодня определяет политику в стране. Сначала был период осторожного отношения. А сейчас присматриваются, что новые власти могут предложить в своей внешней политике», — отметил политолог Шерадил Бактыгулов.

Он добавил, что кто бы ни возглавил Кыргызстан после 10 января 2021 года, ему следует помнить — есть договоренности и им надо следовать. Иначе страна рискует остаться без поддержки.

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«Внешняя политика достаточно консервативна. Но понятно, что американцы заинтересованы в подписании соглашения, расторгнутого в 2015-м, и геополитические задачи этого государства не изменились в отношении Кыргызстана», — сказал Шерадил Бактыгулов.

Эксперт подчеркнул, что риторика Запада и по поводу перекройки Конституции несколько смягчилась. Страны больше не нападают, не критикуют, а ждут — на какой же модели госустройства республики остановятся кыргызстанцы после выборов президента.

«Ситуация в Кыргызстане достаточно интересная. Это открывшееся окно возможностей и попытка прийти к пониманию с новыми властями. Но проблема заключается в том, что если наши партнеры, включая Москву, Вашингтон, Брюссель, Пекин, Нур-Султан, Ташкент и Душанбе, понимают, чего хотят, то у нас этого понимания пока нет», — заключил Шерадил Бактыгулов.

Первоочередная задача — это легитимизация власти, а потом уже текущая деятельность и, конечно же, постоянная потребность в финансах. Вот это единственный рычаг воздействия, который используют внешние игроки. Шерадил Бактыгулов

С ним не согласен политолог Эмиль Джураев. Он считает, что для наших ключевых партнеров, особенно крупных, не особо важно, какие взгляды и идеи проповедует тот или иной кандидат в президенты. Важно, какого вектора он будет придерживаться, если станет главой Кыргызстана.

«Но все они понимают, что Кыргызстан — не такая важная в геополитическом плане страна. Мы не Украина и не Беларусь. Но тем не менее для России важно, насколько в Кыргызстане будут активны националистические взгляды, насколько политика нового президенты будет чувствительна в этом направлении. США и Запад больше волнует верховенство права и будут ли новые власти придерживаться принципов демократии. Китай беспокоит, сумеет ли тот, кто придет после 10 января, навести порядок и удержать ситуацию под контролем», — сказал Эмиль Джураев.

Здесь китайские деньги. Если нестабильность продолжится, то инвесторы не смогут получить дивиденды. В КНР понимают, что в Кыргызстане серьезный дефицит способности властей удерживать ситуацию под контролем. Эмиль Джураев

На низком старте

До объявления имени нового президента остался месяц. Одни считают, что итог гонки предрешен, другие рекомендуют не торопиться с выводами. Третьи советуют политикам не тратить ресурсы и начинать готовиться к битве за мандаты в Жогорку Кенеше.

Понятно, что внесение поправок в Конституцию пройдет до выборов в парламент. Следовательно, численность депутатского корпуса сократится до 90 человек, следовательно, количество желающих на место при учете, что пропорциональная система останется, возрастет вдвое. Те, кто возьмет большинство, смогут конструировать оппозицию действующему президенту, значит — готовить трамплин для следующего старта.