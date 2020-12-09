Выборы президента. Уравнение с тремя неизвестными

Процесс выдвижения кандидатов в президенты вышел на финишную прямую. Претенденты, серьезно настроенные на борьбу за президентское кресло, сдали подписные листы и внесли залог в 1 миллион сомов.
Члены рабочей группы ЦИК приступили к проверке. Из гонки уже вылетели двое — Кубан Чороев и Кубанычбек Токтосунов.
Не исключено, что к моменту регистрации из двадцатки останется около 10 участников. Эксперты не берутся предсказать, между кем развернется ожесточенная борьба и будет ли второй тур. Но сходятся в одном — досрочные президентские выборы — 2021 не гарантируют сногсшибательного триумфа ни одному из замахнувшихся на высшую власть в стране. Спрогнозировать сейчас со стопроцентной уверенностью, кто именно станет победителем, довольно сложно.
Разрыв в приоритетах
Некоторые аналитики называют безусловным фаворитом гонки Садыра Жапарова и считают, что серьезную конкуренцию ему может составить лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров.
Политологи отмечают: у них один электорат и оба выступают за президентскую форму правления. «Но строить какие-то предположения пока рано. Мы не слышали программы кандидатов, не знаем их намерений. Как они отреагируют на существующий в обществе запрос, как скоординируют свои действия, чтобы ответить на него адекватно. Поэтому я бы пока не торопился с выводами. Вероятно, что к финишу придут темные лошадки», — считает политолог Эмиль Джураев.
Избирательная кампания в Кыргызстане примечательна непредсказуемым результатом.
Вместе с тем эксперты считают, что конституционная реформа, инициированная Садыром Жапаровым, разделила общество на два оппонирующих лагеря. С одной стороны — прозападники-либералы, поддерживающие парламентскую республику и «завоевания» 2010 года, с другой — традиционалисты. Они ратуют за Народный курултай, нравственные ценности над верховенством права и сильного президента.
Аналитики отмечают, что по этому принципу и будут распределяться голоса на выборах. Правда, у либералов шансы невелики. Те, кто придерживается этой линии, сосредоточены в столице. А бишкекчане, как правило, на выборы ходят плохо — это первое. Второе — кандидаты будут делать ставку на регионы. Там совершенно другие приоритеты: трайбализм, традиционное устройство общества, приверженность ритуалам и обычаям. Ну и плюс экономические разрывы. Благополучный и сытый Бишкек против бедной и уязвимой периферии. При таких исходных данных говорить об однородности электоральной платформы не приходится.
Претендента, который удовлетворял бы потребности каждой группы избирателей, в представленном списке нет.
Политологи также рекомендуют обратить внимание на внешних игроков. Представители экспертного сообщества не сомневаются, что не обойдется без заинтересованности и определенных преференций.
Ставки сделаны!
Кыргызстан в силу своего географического положения, отсутствия «нефтяных и газовых долларов» является достаточно уязвимым в геополитическом плане. Страна зависима от внешних дотаций. В частности от Китая и России. Последняя возобновила финансирование, но не преминула напомнить — торг не уместен и «на Западе с коврижками никто не ждет».
Таков был основной посыл в приветственной речи спикера Госдумы Вячеслава Володина, которую он произнес во время встречи с и. о. президента торага Жогорку Кенеша Талантом Мамытовым.
Но аналитики считают, что это был даже ни столько ответ властям Кыргызстана в лице Мамытова, сколько реакция на заявление посла США в КР Дональда Лу. Дипломат похвалил ГКНБ за задержание одиозного экс-таможенника Райымбека Матраимова и за арест криминального авторитета Камчи Кольбаева. «Правительство привлечет преступников к ответственности и предаст их суду и вынесет обвинения», — предрек Дональд Лу, добавив, правда, что события в Кыргызстане ему напоминают голливудский блокбастер про мафию.
МИД посчитало это заявление недопустимым вмешательством во внутренние дела КР. Напутствие Володина внешнеполитическое ведомство оставило без внимания.
Политологи отметили: когда мы говорим о принципах взаимоотношений Кыргызстана с союзниками по ОДКБ и ЕАЭС, следует помнить про устав Организации договора о коллективной безопасности, куда были внесены серьезные изменения.
«За помощью могут обращаться те, кто де-факто контролирует страну. Эта строчка и есть краеугольный камень. Мы видим позитивные отзывы в Казахстане, России и Узбекистане. Наши партнеры заявляют, что надо поддержать Кыргызстан. То есть группу, которая на сегодня определяет политику в стране. Сначала был период осторожного отношения. А сейчас присматриваются, что новые власти могут предложить в своей внешней политике», — отметил политолог Шерадил Бактыгулов.
Он добавил, что кто бы ни возглавил Кыргызстан после 10 января 2021 года, ему следует помнить — есть договоренности и им надо следовать. Иначе страна рискует остаться без поддержки.
«Внешняя политика достаточно консервативна. Но понятно, что американцы заинтересованы в подписании соглашения, расторгнутого в 2015-м, и геополитические задачи этого государства не изменились в отношении Кыргызстана», — сказал Шерадил Бактыгулов.
Эксперт подчеркнул, что риторика Запада и по поводу перекройки Конституции несколько смягчилась. Страны больше не нападают, не критикуют, а ждут — на какой же модели госустройства республики остановятся кыргызстанцы после выборов президента.
«Ситуация в Кыргызстане достаточно интересная. Это открывшееся окно возможностей и попытка прийти к пониманию с новыми властями. Но проблема заключается в том, что если наши партнеры, включая Москву, Вашингтон, Брюссель, Пекин, Нур-Султан, Ташкент и Душанбе, понимают, чего хотят, то у нас этого понимания пока нет», — заключил Шерадил Бактыгулов.
Первоочередная задача — это легитимизация власти, а потом уже текущая деятельность и, конечно же, постоянная потребность в финансах. Вот это единственный рычаг воздействия, который используют внешние игроки.Шерадил Бактыгулов
С ним не согласен политолог Эмиль Джураев. Он считает, что для наших ключевых партнеров, особенно крупных, не особо важно, какие взгляды и идеи проповедует тот или иной кандидат в президенты. Важно, какого вектора он будет придерживаться, если станет главой Кыргызстана.
«Но все они понимают, что Кыргызстан — не такая важная в геополитическом плане страна. Мы не Украина и не Беларусь. Но тем не менее для России важно, насколько в Кыргызстане будут активны националистические взгляды, насколько политика нового президенты будет чувствительна в этом направлении. США и Запад больше волнует верховенство права и будут ли новые власти придерживаться принципов демократии. Китай беспокоит, сумеет ли тот, кто придет после 10 января, навести порядок и удержать ситуацию под контролем», — сказал Эмиль Джураев.
Здесь китайские деньги. Если нестабильность продолжится, то инвесторы не смогут получить дивиденды. В КНР понимают, что в Кыргызстане серьезный дефицит способности властей удерживать ситуацию под контролем.Эмиль Джураев
На низком старте
До объявления имени нового президента остался месяц. Одни считают, что итог гонки предрешен, другие рекомендуют не торопиться с выводами. Третьи советуют политикам не тратить ресурсы и начинать готовиться к битве за мандаты в Жогорку Кенеше.
Понятно, что внесение поправок в Конституцию пройдет до выборов в парламент. Следовательно, численность депутатского корпуса сократится до 90 человек, следовательно, количество желающих на место при учете, что пропорциональная система останется, возрастет вдвое. Те, кто возьмет большинство, смогут конструировать оппозицию действующему президенту, значит — готовить трамплин для следующего старта.