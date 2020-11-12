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Общество

Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование

Правительство открыло спецсчет для добровольного сбора денег от народа для выплаты внешнего долга. Эту инициативу сегодня на пресс-конференции поддержал исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров.

«Это инициатива народа, предложение поступило от бизнесменов, богатых людей. Да, есть люди, которые против такого метода сбора средств для выплаты внешнего долга. Деньги могут внести только по собственному желанию. Никто никого не принуждает. Кто не хочет — не надо сердиться», — сказал он.

Напомним, это не первая попытка властей погасить внешний долг страны за счет средств простых граждан. В 2018 году правительство во главе с Мухаммедкалыем Абылгазиевым предлагало открыть спецсчет для аккумулирования средств от желающих помогать государству. Большинство граждан тогда предложили погасить госдолг имуществом коррупционеров. При Алмазбеке Атамбаеве открывали два счета — в сомах и долларах. В 2012-м их закрыли, деньги передали Минфину.

Госдолг Кыргызстана приближается к $5 миллиардам. Это самый высокий показатель за всю историю страны — на август 2020-го на каждого кыргызстанца приходилось по $731,4.

Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172774/
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