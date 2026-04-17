В центре Бишкека после дождей тротуары залило водой

Жители Бишкека жалуются на состояние обновленных тротуаров: после дождей на них образуются лужи, которые не впитываются, из-за чего пешеходам приходится обходить их или выходить на проезжую часть. То есть тротуары неровные.

Проблемный участок находится на улице Московской, 58. По словам горожан, на тротуаре имеются ямы, в которых после осадков скапливается вода, полностью перекрывая проход.

«Невозможно пройти — пешеходам приходится выходить на дорогу», — отмечают жители.

Горожане просят обратить внимание на качество проведенных работ и устранить недостатки, создающие неудобства и потенциальную опасность для пешеходов.

