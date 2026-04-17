Агент 024

В центре Бишкека после дождей тротуары залило водой

Жители Бишкека жалуются на состояние обновленных тротуаров: после дождей на них образуются лужи, которые не впитываются, из-за чего пешеходам приходится обходить их или выходить на проезжую часть. То есть тротуары неровные.

Проблемный участок находится на улице Московской, 58. По словам горожан, на тротуаре имеются ямы, в которых после осадков скапливается вода, полностью перекрывая проход.

«Невозможно пройти — пешеходам приходится выходить на дорогу», — отмечают жители.

Горожане просят обратить внимание на качество проведенных работ и устранить недостатки, создающие неудобства и потенциальную опасность для пешеходов.

Очевидец: Троллейбусы Бишкека вывозят на&nbsp;переплавку по&nbsp;частям Очевидец: Троллейбусы Бишкека вывозят на переплавку по частям
В&nbsp;Бишкеке обнаружили авто с&nbsp;разными госномерами&nbsp;&mdash; жители просят проверить В Бишкеке обнаружили авто с разными госномерами — жители просят проверить
Мэрия Бишкека прокомментировала вывоз троллейбусов в&nbsp;разобранном виде Мэрия Бишкека прокомментировала вывоз троллейбусов в разобранном виде
На&nbsp;проспекте Жибек Жолу в&nbsp;Бишкеке припаркованные машины заблокировали остановку На проспекте Жибек Жолу в Бишкеке припаркованные машины заблокировали остановку
Бизнес
Праздник фейерверков и&nbsp;музыки к&nbsp;148-летию Бишкека состоится 25&nbsp;апреля Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
От&nbsp;Ормузского пролива до&nbsp;кыргызских АЗС. Как удержать цены на&nbsp;топливо в&nbsp;стране? От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
Открытие нового учебного корпуса в&nbsp;медуниверситете &laquo;Авиценна&raquo; Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по&nbsp;греко-римской борьбе&nbsp;&mdash; 2026 BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 апреля: ночью ожидаются дожди
В центре Бишкека после дождей тротуары залило водой
