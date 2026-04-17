В центре Бишкека после дождей тротуары залило водой

Жители Бишкека жалуются на состояние обновленных тротуаров: после дождей на них образуются лужи, которые не впитываются, из-за чего пешеходам приходится обходить их или выходить на проезжую часть. То есть тротуары неровные.
Проблемный участок находится на улице Московской, 58. По словам горожан, на тротуаре имеются ямы, в которых после осадков скапливается вода, полностью перекрывая проход.
«Невозможно пройти — пешеходам приходится выходить на дорогу», — отмечают жители.
Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.