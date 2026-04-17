17 апреля в конференц-зале «Будапешт» посольства Венгрии в Бишкеке состоялась торжественная церемония открытия выставки «Кыргыз саймасы — мезгил изи» «Кыргызская вышивка — эхо времени». Об этом сообщает диппредставительство.

Выставка организованна при поддержке посольства Венгрии.

Она посвящена осмыслению традиционной вышивки как формы культурной памяти и живого визуального языка. В экспозиции представлены работы известного художника декоративно-прикладного искусства, члена Союза художников Кыргызской Республики, основателя школы вышивки «Илме», преподавателя Национальной академии художеств Нагимы Аламановой, а также ее талантливых учеников.