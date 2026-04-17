Мировой рынок смартфонов упал на шесть процентов впервые с 2023 года

Мировой рынок смартфонов сократился в первом квартале 2026 года. Об этом говорится в отчете Counterpoint Research (CR).

За первые три месяца 2026-го глобальные поставки смартфонов сократились на 6 процентов в годовом исчислении. Основной причиной падения назвали кризис оперативной памяти DRAM и накопителей NAND. Из-за потребностей индустрии искусственного интеллекта (ИИ) оборудование подорожало и оказалось в дефиците.

Лидером на рынке по поставкам смартфонов остается Apple — на ее долю пришелся 21 процент отгрузок устройств. Ниже расположились Samsung и Xiaomi — по 20 и 12 процентов соответственно. Также в список попали китайские производители Oppo — 11 процентов, Vivo — 8 процентов.

За квартал почти все бренды, кроме Apple, снизили поставки устройств. Американская корпорация, напротив, нарастила их на 5 процентов. Причиной успеха IT-гиганта из США на фоне остальных назвали рациональное управление цепочками поставок компонентов и повышенный спрос на новую серию смартфонов iPhone 17.