На обслуживание госдолга Кыргызстана с начала года потрачено 38 миллиардов сомов

С начала 2025 года в Кыргызстане из республиканского бюджета на обслуживание государственного долга потрачено 38,05 миллиарда сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По ее данным, из этой суммы 22,04 миллиарда сомов предназначены на уплату внешнего долга, а 16,01 миллиарда сомов — внутреннего.

В ведомстве уточнили, что по внешнему долгу основная сумма выплат составила 19,09 миллиарда сомов, проценты составили 2,91 миллиарда сомов, прочие расходы — 40,5 миллионов сомов.

По внутреннему долгу основная сумма составила 8,93 миллиарда сомов и 7,08 миллиарда сомов уплачены в виде процентов.