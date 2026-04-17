В бакинском порту застряли тысячи фур, везущих грузы в Центральную Азию

В международном порту Алят в Баку застряли тысячи фур, направляющихся с грузами в Центральную Азию. Об этом сообщают местные СМИ.

После начала войны на Ближнем Востоке Иран закрыл границы с соседними странами, в результате чего паромный маршрут Азербайджан – Туркменистан стал единственным путем доставки товаров из Турции и Европы в регион.

Некоторые таджикские предприниматели и водители рассказали, что уже две недели ждут переправы через Каспийское море.

Один из них отметил, что одновременно сотни грузовиков хотят пересечь море, однако паромы не способны вместить такое количество фур. Другой сообщил, что в настоящее время там скопилось более 4 тысяч грузовиков.

Ранее грузовые машины, следовавшие из Европы и Турции по суше, проходили через Иран и попадали в Туркменистан. Путь от порта Алят до порта Туркменбаши в Туркменистане занимает около 12 часов.

По словам водителей, они в основном перевозят легковые автомобили, различное оборудование и одежду.

28 февраля, после начала атак США и Израиля, Иран закрыл свои границы. Несмотря на объявленное 8 апреля временное перемирие, границы до сих пор не открыты.
