10:58
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Власть

Экс-премьер заявил о безопасном уровне государственного долга Кыргызстана

Государственный долг Кыргызстана находится на безопасном уровне и не представляет угрозы для финансовой стабильности страны. Об этом заявил бывший глава правительства, ныне глава Торгово-промышленной палаты Темир Сариев.

из социальных сетей
Фото из социальных сетей. Власти заявили о безопасном уровне государственного долга Кыргызстана

По его словам, еще до 2020 года госдолг представлял серьезный риск — страна могла столкнуться с проблемами по выплате зарплат и пенсий, а кредиты в основном направлялись на покрытие бюджетного дефицита. «Сегодня ситуация кардинально изменилась. Международные требования гласят, что государственный долг не должен превышать 70 процентов ВВП, а расходы на его обслуживание — 30 процентов от доходов бюджета. В Кыргызстане эти показатели значительно ниже», — отметил он.

Темир Сариев подчеркнул, что в настоящее время госдолг республики составляет 45,1 процента от ВВП, а его обслуживание — лишь 14 процентов от доходов бюджета. «Это говорит о том, что страна уверенно выполняет свои обязательства, а заимствования направляются не на латание дыр в бюджете, а на развитие инфраструктуры и реализацию крупных инвестиционных проектов», — сказал глава ТПП.
Ссылка: https://24.kg/vlast/342464/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
Нацбанк улучшил прогноз по росту ВВП Кыргызстана в 2025 году
В Кыргызстане ВВП за 7 месяцев превысил 865 миллиардов сомов
Туризм в Кыргызстане: доля в ВВП достигла 4,3 процента
Экономика Кыргызстана растет. В лидерах строительство и производство продуктов
Объем ВВП Кыргызстана достиг 865 миллиардов 218,7 миллиона сомов с начала года
В семи странах с крупнейшими экономиками мира долг превышает сто процентов — МВФ
Когда рост становится опасным: предупреждение для кыргызской экономики
МИД России: Кыргызстан стал лидером в СНГ по росту ВВП
Как Кыргызстан снижает госдолг и укрепляет экономику: план на 2025–2027 годы
Кто брал и кто платит: Дайырбек Орунбеков рассказал о структуре госдолга КР
Популярные новости
Плохой пиар мэра Бишкека Плохой пиар мэра Бишкека
Если воды не&nbsp;будет&nbsp;&mdash; посадим. Камчыбек Ташиев пригрозил главе айыл окмоту Если воды не будет — посадим. Камчыбек Ташиев пригрозил главе айыл окмоту
Акылбек Жапаров ответил Медеру Алиеву: Иногда лучше жевать, чем говорить Акылбек Жапаров ответил Медеру Алиеву: Иногда лучше жевать, чем говорить
Дастан Бекешев озвучил предложения к&nbsp;законопроекту о&nbsp;реновации Дастан Бекешев озвучил предложения к законопроекту о реновации
Бизнес
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
Все &laquo;под ключ&raquo;: как &laquo;Т-Мобайл&raquo; оформляет симки иностранцам Все «под ключ»: как «Т-Мобайл» оформляет симки иностранцам
6 сентября, суббота
10:48
Экс-премьер заявил о безопасном уровне государственного долга Кыргызстана Экс-премьер заявил о безопасном уровне государственного...
10:39
Команды «Достук» выступят за Национальную футбольную академию КФС в чемпионатах
10:34
В Бишкеке налоговики выявили подпольный цех по производству водки
10:22
Для переселения жителей приграничных участков в Лейлеке трансформируют земли
10:11
Спасатели извлекают сети со дна Иссык-Куля на глубине 30 метров