Экс-премьер заявил о безопасном уровне государственного долга Кыргызстана

Государственный долг Кыргызстана находится на безопасном уровне и не представляет угрозы для финансовой стабильности страны. Об этом заявил бывший глава правительства, ныне глава Торгово-промышленной палаты Темир Сариев.

Фото из социальных сетей. Власти заявили о безопасном уровне государственного долга Кыргызстана

По его словам, еще до 2020 года госдолг представлял серьезный риск — страна могла столкнуться с проблемами по выплате зарплат и пенсий, а кредиты в основном направлялись на покрытие бюджетного дефицита. «Сегодня ситуация кардинально изменилась. Международные требования гласят, что государственный долг не должен превышать 70 процентов ВВП, а расходы на его обслуживание — 30 процентов от доходов бюджета. В Кыргызстане эти показатели значительно ниже», — отметил он.

Темир Сариев подчеркнул, что в настоящее время госдолг республики составляет 45,1 процента от ВВП, а его обслуживание — лишь 14 процентов от доходов бюджета. «Это говорит о том, что страна уверенно выполняет свои обязательства, а заимствования направляются не на латание дыр в бюджете, а на развитие инфраструктуры и реализацию крупных инвестиционных проектов», — сказал глава ТПП.