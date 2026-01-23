Госдолг Кыргызстана на 30 ноября 2025 года составил $8 миллиардов 850,12 миллиона. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По данным ведомства, самая крупная часть внутреннего долга — $3 миллиарда 527,41 миллиона (99 процентов) — приходится на займы по долгосрочным ценным бумагам.

Внешний долг в значительной мере включает кредиты от Экспортно-импортного банка Китая, который составляет $1 миллиард 499,61 миллиона (28,4 процента).

На 30 ноября 2025 года госдолг предварительно составил 43,49 процента от валового внутреннего продукта КР.