Экономика

Государственный долг Кыргызстана за год вырос на 33,2 процента

Государственный долг Кыргызстана за год вырос на 33,2 процента. Это самый высокий темп среди стран Евразийского экономического союза. Такие данные озвучены в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, общий долг страны составляет $8,4 миллиарда — $5,2 миллиарда внешний долг и $3,1 миллиарда внутренний.

Рост госдолга в России зафиксирован на уровне 17,2 процента, в Казахстане — 16,8 процента, в Армении — 12,5 процента.

Ранее глава службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков сообщал, что государственный долг Кыргызстана составляет 36,9 процента по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП).
