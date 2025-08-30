Государственный долг Кыргызстана за год вырос на 33,2 процента. Это самый высокий темп среди стран Евразийского экономического союза. Такие данные озвучены в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, общий долг страны составляет $8,4 миллиарда — $5,2 миллиарда внешний долг и $3,1 миллиарда внутренний.

Рост госдолга в России зафиксирован на уровне 17,2 процента, в Казахстане — 16,8 процента, в Армении — 12,5 процента.

Ранее глава службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков сообщал, что государственный долг Кыргызстана составляет 36,9 процента по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП).