Как Кыргызстан снижает госдолг и укрепляет экономику: план на 2025–2027 годы

Кабмин Кыргызстана принял обновленный план управления государственным долгом на три года — с 2025 по 2027 год. Этот документ помогает стране контролировать, сколько она занимает и как возвращает долги, чтобы экономика была стабильной и развивалась.

Государственный долг — это сумма денег, которую государство занимает у других стран, банков или через выпуск облигаций, чтобы финансировать важные проекты и программы. Но долг нужно вовремя возвращать, с процентами. Если долгов слишком много, стране становится трудно платить по счетам.

План помогает понять, сколько денег брать в долг. Как и когда платить по долгам. Как снизить риски, чтобы не попасть в финансовые трудности.

Теперь Министерство финансов будет каждый квартал публиковать отчеты о том, как идет управление долгом. Это сделано для прозрачности — чтобы все граждане и инвесторы видели реальную ситуацию.

В последние годы Кыргызстан уменьшил государственный долг по отношению к экономике. В 2021 году долг составлял около 62 процентов от ВВП, а к 2023 году он снизился примерно до 58 процентов. Это хороший знак — долг становится более управляемым.

Государство платит проценты и часть долга ежегодно. Эти расходы в 2023 году составили около 6,2 процента от всех доходов бюджета — меньше, чем раньше.

Правительство хочет брать больше денег внутри страны — через продажу облигаций на внутреннем рынке, а не только брать кредиты за рубежом. Это помогает снизить зависимость от иностранных займов и валютных рисков.

План предусматривает, что государственный долг будет состоять из 70 процентов внешних и 30 процентов внутренних займов. Такой баланс помогает снизить риски по выплатам.