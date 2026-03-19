Госдолг США превысил $39 триллионов, а Пентагон просит $200 миллиардов на Иран

Государственный долг США превысил $39 триллионов. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, рост показателя связан, в частности, с налоговыми послаблениями, увеличением оборонных расходов и финансированием иммиграционной политики администрации президента Дональда Трампа. Еще в августе 2025 года объем госдолга оценивался в $37 триллионов, к концу октября он достиг $38 триллионов.

Эксперты отмечают, что при текущих темпах рост долга может превысить $40 триллионов уже к промежуточным выборам в Конгресс Соединенных Штатов, которые пройдут в ноябре 2026-го.

В Счетной палате США предупреждают, что увеличение госдолга может привести к росту процентных ставок по ипотечным и автокредитам, удорожанию товаров и услуг, а также к снижению возможностей бизнеса для повышения заработной платы.

На этом фоне Пентагон запросил у Белого дома дополнительное финансирование в размере более $200 миллиардов на военную операцию против Ирана. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По их данным, средства необходимы для срочного пополнения запасов вооружений, которые значительно сократились за три недели интенсивных ударов. Только за первую неделю боевых действий США израсходовали более $11 миллиардов.

При этом источники в администрации Белого дома отмечают, что Конгресс может не поддержать такой объем финансирования, поскольку запрашиваемая сумма сопоставима с общим объемом помощи Украине, предоставленной с начала полномасштабного вторжения России, — около $188 миллиардов.