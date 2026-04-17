Сотрудничество с ЕБРР: Город Ош усиливает переход к зеленой экономике

Мэр города Оша Жанарбек Акаев провел встречу с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Кыргызстане в рамках продвижения стратегического проекта «Зеленый город». Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета южной столицы.

В ходе встречи ключевое внимание уделено вопросам устойчивого развития города, улучшения экологической ситуации и внедрения современных «зеленых» стандартов. Стороны обсудили преимущества проекта, возможности финансирования и механизмы его поэтапной реализации.

В случае реализации инициативы «Зеленый город» в Оше будет модернизирована коммунальная инфраструктура, а также широко внедрены энергоэффективные и экологически безопасные технологии. Это, в свою очередь, создаст более комфортную и безопасную среду для жителей города.

Кроме того, проект откроет возможности для расширения сотрудничества с международными партнерами и привлечения крупных инвестиций в сферу зеленой экономики.
Сотрудничество с ЕБРР: Город Ош усиливает переход к зеленой экономике
