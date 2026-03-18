Госдолг США впервые в истории превысил $39 триллионов. Такие данные содержатся в материлах Министерства финансов Соединенных Штатов.

Отмечается, что 18 марта 2026 года суммарный размер долговых обязательств США достиг примерно $39,03 триллиона. В пересчете на каждого жителя страны показатель превысил $114,1 тысячи и стал рекордным.

Эксперты напоминают, что отметку в $38 триллионов госдолг США преодолел еще в октябре прошлого года. К концу этого десятилетия, прогнозировали аналитики Международного валютного фонда (МВФ), показатель достигнет 143,4 процента от валового продукта страны.

Снижение объема госдолга было одним из главных пунктов предвыборной программы президента США Дональда Трампа. Однако с начала его второго срока показатель стал расти рекордными темпами. По итогам первого года второго президентства Дональда Трампа размер долговых обязательств Соединенных Штатов вырос на $2,25 триллиона.