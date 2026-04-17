Каждому ветерану ВОВ окажут единовременную матпомощь в сумме 200 тысяч сомов

Садыр Жапаров подписал распоряжение о единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно документу, из фонда президента поручается выделить 4 миллиона 848 тысяч сомов с учетом почтовых расходов Министерству труда, социального обеспечения и миграции на выплату единовременной материальной помощи в размере 200 тысяч сомов следующим категориям ветеранов Великой Отечественной войны:

участники Великой Отечественной войны;

лица из числа несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных нацистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

По данным Минтруда, в Кыргызстане сейчас проживает 24 ветерана ВОВ.