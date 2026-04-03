В Кыргызстане ограничили бюджетный дефицит и государственный долг

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в порядок формирования и исполнения республиканского бюджета.

Согласно постановлению, впервые закрепляются предельные макроэкономические параметры:

дефицит бюджета не должен превышать 3 процентов от ВВП;

государственный долг ограничен уровнем не более 70 процентов к ВВП.

Эти нормы будут применять при формировании бюджета на очередной год и плановый период.

Изменения направлены на усиление бюджетной дисциплины и контроль за долговой нагрузкой страны.

Документ вступит в силу через семь дней.