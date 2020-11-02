Пятый митинг проходит в Бишкеке. Участники требуют провести кредитную амнистию

Напротив Дома правительства начался пятый митинг за сегодня.

Около 20 человек требуют отставки председателя Нацбанка Толкунбека Абдыгулова. «Мы требуем провести кредитную амнистию и принять закон о банкротстве физических лиц. Пусть банки не лишают нас единственного жилья. Пандемия коронавируса оставила большой след. Мы обычные люди, которые не могут выплатить неподъемные суммы, потому что сейчас начался кризис, а банки требуют от нас погашения долгов», — говорят протестующие.

Ранее к Дому правительства вышли торговцы рынка «Дордой», они требуют у властей помощи с доставкой их товаров, которые застряли на кыргызско-китайской госгранице.