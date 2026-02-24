Швейные предприятия Кыргызстана смогут получить льготные кредиты через банки

Швейные предприятия Кыргызстана смогут получить льготные кредиты через уполномоченные банки в рамках государственной программы поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции.

Финансирование предусмотрено в рамках проекта «Льготное кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства путем субсидирования процентных ставок», утвержденного распоряжением кабинета министров от 12 января этого года № 1-р.

Кредитование будет осуществляться через уполномоченные финансово-кредитные организации: ОАО «Айыл Банк», ОАО «Элдик Банк», ОАО «Фонд развития предпринимательства» и ОАО «Керемет Банк».

Программа рассчитана на 2026-2030 годы и направлена на развитие производственного потенциала швейной отрасли, увеличение объемов экспорта и создание новых рабочих мест, в том числе в регионах страны.

Для получения консультаций и подачи заявок предприятия могут обратиться непосредственно в указанные банки. Дополнительная информация о перечне необходимых документов и условиях кредитования предоставляется в финансово-кредитных организациях.