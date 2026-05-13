Экономика

В Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено с 905 до 439

В Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено с 905 до 439. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики по итогам встречи главы ведомства Бакыта Сыдыкова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарии в Кыргызской Республике Сироко Мессерли. Во встрече также приняли участие члены швейцарской делегации.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также определили приоритетные направления для дальнейшего взаимодействия.

Особое внимание уделено вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. В этой связи министр подробно проинформировал о проводимой работе по созданию благоприятных условий для бизнеса. В частности, в ближайшее время планируется принятие программы развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года.

Кроме того, в рамках политики дебюрократизации в стране реализуется масштабная реформа по сокращению и оптимизации разрешительной системы. Бакыт Сыдыков отметил, что Министерство экономики и коммерции провело комплексную ревизию всей разрешительной системы с участием 74 государственных и негосударственных органов, представителей бизнес-сообщества и Всемирного банка.

По итогам реформы количество разрешительных документов сокращено с 905 до 439. Кроме того, 199 разрешительных документов определены для дальнейшей глубокой оптимизации.

Следующим стратегическим этапом станет полная цифровизация разрешительной системы. По итогам встречи стороны договорились координировать совместные усилия в сфере дебюрократизации с целью создания стимулов для развития малого и среднего бизнеса.
