Экономика

Бизнесу в регионах Кыргызстана предоставят кредиты под 2 процента годовых

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления об утверждении порядка реализации программы «Экономическое развитие регионов Кыргызстана».

Документ предусматривает государственную поддержку предпринимателей за счет бюджетного кредитования. На эти цели планируется направить более 1,5 миллиарда сомов через Государственный финансовый холдинг.

Согласно проекту, кредиты будут выдаваться на развитие приоритетных отраслей в регионах, включая туризм, промышленность, сельское хозяйство, образование и здравоохранение. 

Максимальная сумма финансирования составит до 20 миллионов сомов, срок — до 10 лет, ставка — 2 процента годовых.

Отмечается, что средства будут предоставляться на льготных условиях для модернизации действующего бизнеса и запуска новых проектов. При этом предусмотрен револьверный механизм — возвращенные средства будут направляться на повторное кредитование.

В документе также прописаны ограничения. Финансирование не будет предоставляться проектам в Бишкеке и Оше, а также видам деятельности, связанным с производством алкоголя, табака и другими запрещенными направлениями.

Контроль за целевым использованием средств будет осуществлять уполномоченный агент. В случае нарушений условия кредитования могут быть пересмотрены, вплоть до увеличения ставки.

Инициатива направлена на повышение занятости, развитие региональной экономики и привлечение инвестиций.
