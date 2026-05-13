Айбек Джунушалиев: Троллейбусы Бишкека передали в Ош и Нарын по их просьбе

Активистка движения #БишкекСмог Бермет Борубаева во время встречи мэра Бишкека с жителями подняла вопрос передачи троллейбусов из столицы в регионы.

По ее словам, ранее троллейбусы передали в Ош и Нарын, но сейчас, утверждает активистка, их там не используют. Она заявила, что получила официальный ответ от мэрии Оша, согласно которому столичные троллейбусы не работают.

Активистка Бермет Борубаева задала мэру столицы злободневные вопросы

Какая горожанам польза от того, что вы так щедро раздаете муниципальное имущество? Бермет Борубаева

Активистка раскритиковала демонтаж контактных сетей в Бишкеке, отметив, что медные провода стоили миллионы долларов.

В ответ Айбек Джунушалиев заявил, что решение принимали в рамках концепции «открытого неба» и программы обновления общественного транспорта.

По его словам, контактные сети и троллейбусы были устаревшими и требовали дорогостоящего обслуживания. Передача транспорта в регионы осуществлялась по официальным обращениям местных властей и в соответствии с законодательством.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев

«Они изжили сроки эксплуатации. Они были дорогие в обслуживании и устарели. Поэтому и решили передать троллейбусы в Ош и Нарын. Они обратились к нам с предложением, а мы предоставили. Дальнейшее использование троллейбусов зависит от самих регионов», — отметил мэр.

Он подчеркнул, что вместо более 120 троллейбусов Бишкек получил электробусы.

Напомним, что с 2014 по 2018 год муниципалитет Бишкека приобрел 131 современный троллейбус на кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на $23,5 миллиона. Средства направляли и на модернизацию контактной сети.

В 2024-м троллейбусы полностью вывели из эксплуатации в столице. Инициативная группа жителей утверждает, что передачу городского имущества провели без согласования с банком-кредитором и учета мнения горожан. Недавно Верховный суд принял решение о законности действий муниципалитета.