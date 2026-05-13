12:45
USD 87.45
EUR 102.71
RUB 1.18
Общество

Айбек Джунушалиев: Троллейбусы Бишкека передали в Ош и Нарын по их просьбе

Активистка движения #БишкекСмог Бермет Борубаева во время встречи мэра Бишкека с жителями подняла вопрос передачи троллейбусов из столицы в регионы.

По ее словам, ранее троллейбусы передали в Ош и Нарын, но сейчас, утверждает активистка, их там не используют. Она заявила, что получила официальный ответ от мэрии Оша, согласно которому столичные троллейбусы не работают.

24.kg
Фото 24.kg. Активистка Бермет Борубаева задала мэру столицы злободневные вопросы
Активистка раскритиковала демонтаж контактных сетей в Бишкеке, отметив, что медные провода стоили миллионы долларов.

Какая горожанам польза от того, что вы так щедро раздаете муниципальное имущество?

Бермет Борубаева

В ответ Айбек Джунушалиев заявил, что решение принимали в рамках концепции «открытого неба» и программы обновления общественного транспорта.

По его словам, контактные сети и троллейбусы были устаревшими и требовали дорогостоящего обслуживания. Передача транспорта в регионы осуществлялась по официальным обращениям местных властей и в соответствии с законодательством.

24.kg
Фото 24.kg. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев
«Они изжили сроки эксплуатации. Они были дорогие в обслуживании и устарели. Поэтому и решили передать троллейбусы в Ош и Нарын. Они обратились к нам с предложением, а мы предоставили. Дальнейшее использование троллейбусов зависит от самих регионов», — отметил мэр.

Он подчеркнул, что вместо более 120 троллейбусов Бишкек получил электробусы.

Читайте по теме
Активисты «БишкекСмог» просят главу АБР вернуть троллейбусы в столицу

Напомним, что с 2014 по 2018 год муниципалитет Бишкека приобрел 131 современный троллейбус на кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на $23,5 миллиона. Средства направляли и  на модернизацию контактной сети.

В 2024-м троллейбусы полностью вывели из эксплуатации в столице. Инициативная группа жителей утверждает, что передачу городского имущества провели без согласования с банком-кредитором и учета мнения горожан. Недавно Верховный суд принял решение о законности действий муниципалитета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373637/
просмотров: 336
Версия для печати
Материалы по теме
Активисты «БишкекСмог» просят главу АБР вернуть троллейбусы в столицу
Мэрия Бишкека прокомментировала вывоз троллейбусов в разобранном виде
Очевидец: Троллейбусы Бишкека вывозят на переплавку по частям
Верховный суд признал законной ликвидацию троллейбусов в Бишкеке
Бишкекчане пожаловались европейским экспертам на ликвидацию троллейбусов
В Бишкеке на снос троллейбусных опор планируют потратить 12 миллионов сомов
Без проводов и без ответов. Почему Бишкек лишился троллейбусов
Дело о троллейбусах. Городской суд оставил в силе решение первой инстанции
Троллейбус, переделанный в электробус, проходит тестирование в Бишкеке
Переделанные троллейбусы: эксперты предупреждают о рисках
Популярные новости
Из&nbsp;Оша в&nbsp;Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа&nbsp;&mdash; 2026 Из Оша в Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа — 2026
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Власти КР&nbsp;намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и&nbsp;диких растений Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
Бизнес
ABank&nbsp;&mdash; официальный банк VI&nbsp;Всемирных игр кочевников ABank — официальный банк VI Всемирных игр кочевников
KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно
Госбанк развития: итоги 2025 года&nbsp;&mdash; рост инвестиций и&nbsp;усиление роли в&nbsp;экономике Госбанк развития: итоги 2025 года — рост инвестиций и усиление роли в экономике
MEGA посадила 200 деревьев в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше в&nbsp;честь 20-летия компании MEGA посадила 200 деревьев в Бишкеке и Оше в честь 20-летия компании
13 мая, среда
12:43
Свежая клубника из Кыргызстана появилась на прилавках магазинов Заполярья Свежая клубника из Кыргызстана появилась на прилавках м...
12:36
Более 500 случаев укусов клещей зарегистрировали с начала 2026 года в КР
12:33
ABank — официальный банк VI Всемирных игр кочевников
12:30
Депутат предлагает выращивать фисташки на пустующих землях Баткенской области
12:18
На Иссык-Куле пройдет этап чемпионата мира UIM F1H2O