В Чуйской области хотят создать новый туристический центр у затопленного леса

Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков рассказал о планах по развитию территории Нижне-Ала-Арчинского водохранилища в Чуйской области.

По его словам, многие кыргызстанцы даже не знают о существовании этого места. Водохранилище построили в 1965 году, и во время его наполнения часть леса уходит под воду, создавая необычный природный ландшафт.

Как отметил Дайырбек Орунбеков, особенно популярным место становится с марта до середины июня, когда на деревьях гнездятся птицы. В это время сюда приезжают туристы и фотографы, в том числе из соседних стран.

Он добавил, что ранее услуги для отдыхающих предоставляли частные лица, однако инфраструктура оставалась неразвитой.

«Сегодня президент Садыр Жапаров лично приехал посмотреть это место и поручил государственным органам создать условия для людей и туристов, благоустроить территорию», — сообщил Дайырбек Орунбеков.

По его словам, в ближайшие годы здесь планируют построить а-фрейм-дома, рестораны и прогулочные зоны. Власти рассчитывают превратить водохранилище в одно из популярных туристических направлений страны.