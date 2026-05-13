В Чуйской области хотят создать новый туристический центр у затопленного леса

Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков рассказал о планах по развитию территории Нижне-Ала-Арчинского водохранилища в Чуйской области.
По его словам, многие кыргызстанцы даже не знают о существовании этого места. Водохранилище построили в 1965 году, и во время его наполнения часть леса уходит под воду, создавая необычный природный ландшафт.
Как отметил Дайырбек Орунбеков, особенно популярным место становится с марта до середины июня, когда на деревьях гнездятся птицы. В это время сюда приезжают туристы и фотографы, в том числе из соседних стран.
«Сегодня президент Садыр Жапаров лично приехал посмотреть это место и поручил государственным органам создать условия для людей и туристов, благоустроить территорию», — сообщил Дайырбек Орунбеков.