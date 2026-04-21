Депутатская рабочая группа проверит кредиты и гранты, выделенные на образование

Рабочая группа, состоящая из членов комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции, проверит кредиты и гранты, поступившие в сферу образования. Об этом сообщила председатель комитета Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, депутаты запросили у кабинета министров информацию по кредитам и грантам за последние три года.

Отметив, что кабмин в любом случае направит запрос в Минпросвещения, Эльвира Сурабалдиева попросила представителей данного ведомства подготовить полную информацию и быть готовыми. Она заявила, что проведут расследование.

Поводом для таких действий стало то, что на прошлых заседаниях комитета представители Министерства просвещения не смогли предоставить точную информацию по ранее поступившим и находящимся на стадии согласования кредитно-грантовым соглашениям.

Председатель комитета раскритиковала ведомство за то, что оно не смогло ответить, сколько детских садов построили на предыдущем этапе проекта.

У нас, депутатов, проголосовавших за эти кредиты, есть моральная ответственность. Вы говорите, что не можете предоставить список детсадов по проекту 2020 года. Неужели в целом государстве нет этого списка? Эльвира Сурабалдиева

Нардеп заметила, что руководители и министры меняются, уходят заместители, но рядовые сотрудники работают там годами и владеют этой информацией. Она добавила, что когда руководителям задают вопросы, сотрудники могли бы подготовить и предоставить им точные данные.

Второе заседание подряд в адрес Минпросвещения звучит резкая критика. Сегодня после возмущения депутата Гули Кожокуловой представитель кабинета министров пообещал провести служебное расследование, а Эльвира Сурабалдиева выразила недовольство отсутствием диалога с кабмином, несмотря на встречные уступки со стороны парламента.