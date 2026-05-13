Общество

Средств для возмещения ущерба по страховке жилья достаточно — Кыргызгосстрах

Средств для возмещения ущерба по страховке жилья достаточно. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор департамента страхования и перестрахования Государственной страховой организации Актан Турумбеков.

По его словам, уставный капитал ГСО составляет 1 миллиард 144 миллиона сомов.

«С имеющимся объемом охвата жилья этой суммы более чем достаточно. В то же время руководство страны, предвидя возможные более крупные убытки с увеличением охвата страхованием, решило увеличить ее уставный капитал до 5 миллиардов сомов до 2027 года, а в последующем — до 10 миллиардов. Средств должно хватить», — сказал Актан Турумбеков.

Он отметил, что на случаи повреждения жилья от пожара и стихийных бедствий есть методика определения ущерба и страховых выплат.

«Жилое помещение поделено на определенные части (стены, пол, крыша), и каждая часть имеет свой процент от общей стоимости жилья. Согласно этой методике, специалисты после заключения соответствующих органов (комиссии по гражданской защите, МЧС и других) производят расчеты и страховые выплаты», — пояснил глава департамента.

Выплаты осуществляют в течение 30 дней после представления всех требуемых документов. В этот же срок пострадавшему должны предоставить обоснованный ответ в случае отказа в компенсации.

«Застраховав жилье, человек должен обращаться с ним точно так же, как если бы не было страховки. То есть соблюдая все нормы, правила и требования. Допустим, если дом не выдержал слабое землетрясение, то, возможно, его построили с нарушениями. Они могут привести и к более печальным последствиям, помимо материального ущерба. Чтобы человек не расслаблялся, и утвердили нормативы. Но сейчас ведется работа по снижению показателей. Например, ранее выплаты предусматривались при землетрясениях силой от 6 баллов, предлагается снизить показатель до 5 баллов. Пересматривается и сила ветра», — добавил Актан Турумбеков.

Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий» принят в 2015 году, начал действовать в 2016-м. Полис в сельской местности обходится в 600 сомов в год, в городской — в 1,2 тысячи. В случае стихийного бедствия владельцы жилья могут получить до 500 тысяч сомов в селе и до 1 миллиона в городе.
