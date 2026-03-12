15:43
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Экономика

О правах клиентов и борьбе с банковским мошенничеством рассказали в Нацбанке КР

Ведущий специалист отдела по защите прав потребителей Национального банка Кыргызской Республики Темирлан Бактыбеков рассказал о правах клиентов при получении финансовых услуг в комбанках, а также о том, как рассматриваются обращения граждан.

Банкам нельзя давить на клиентов

По его словам, потребители финансовых услуг обладают рядом прав, которые зависят от конкретного банковского продукта. В первую очередь клиент имеет право получить полное и понятное разъяснение условий услуги.

«Клиент может взять договор с собой, внимательно его изучить и при необходимости проконсультироваться со специалистами. Сотрудники банка не имеют права оказывать давление на клиента или торопить его с принятием решения», — отметил Темирлан Бактыбеков.

Он также подчеркнул, что работникам банков запрещено навязывать клиентам дополнительные услуги.

В Нацбанк поступило более 1 тысячи 600 обращений за год

По данным Нацбанка, только за 2025 год в отдел по защите прав потребителей поступило 1 тысяча 447 обращений, а в целом в адрес банков было направлено 1 тысяча 622 письменных обращения. По каждому из них специалисты давали разъяснения, рассматривали жалобы и при необходимости направляли соответствующие запросы в финансово-кредитные организации.

Большая часть обращений граждан связана с кредитами.

Чаще всего клиенты задают вопросы о предоставлении отсрочек по платежам, пролонгации кредитов и других условиях кредитования.

Темирлан Бактыбеков рассказал и о сроках рассмотрения обращений. В обычном порядке заявления рассматриваются в течение 14 дней. Если же требуется дополнительная проверка или сбор информации, срок может быть продлен до 30 календарных дней.

24.kg
Фото 24.kg
При поступлении жалобы специалисты сначала направляют обращение в тот банк, на действия которого поступили претензии от клиента. После этого проводится анализ действий финансовой организации. В случае выявления нарушений Нацбанк может применять меры воздействия, включая штрафы.

Как Нацбанк помогает жертвам мошенников

Отдельное внимание уделяется помощи гражданам, ставшим жертвами мошенничества. По словам специалиста, Нацбанком были приняты соответствующие нормативно-правовые акты. Например, введен так называемый «период охлаждения».

Теперь банки не должны сразу переводить кредитные средства — сначала проводится дополнительная проверка и контрольные звонки клиенту, чтобы убедиться, что именно он оформляет кредит, а не мошенники.

Если факт мошенничества уже произошел, специалисты Нацбанка оперативно информируют банк. В некоторых случаях это позволяет вовремя остановить операции и сохранить часть денежных средств.

Клиентам банков советуют внимательно читать договоры

В ведомстве также напомнили о порядке действий для клиентов. В первую очередь гражданину следует обратиться в ту финансово-кредитную организацию, где, по его мнению, были нарушены его права. Если ответ банка его не удовлетворит, он может подать обращение в Национальный банк.

При этом у потребителей финансовых услуг есть и свои обязательства. Клиент должен внимательно изучить условия продукта, который собирается получить, а также понимать свою обязанность своевременно погашать задолженность по кредиту.

А перед подписанием необходимо внимательно ознакомиться со всеми условиями договора.

В завершение специалист дал несколько советов гражданам. Он рекомендовал регулярно повышать уровень финансовой грамотности и внимательно читать документы перед их подписанием, чтобы избежать возможных рисков и недоразумений при использовании банковских услуг.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/365689/
просмотров: 95
Версия для печати
Материалы по теме
Швейные предприятия Кыргызстана смогут получить льготные кредиты через банки
За четыре месяца более 190 тысяч граждан КР поставили самозапрет на кредитование
Госбанк развития направит $50 миллионов на «зеленые» кредиты для бизнеса
Жогорку Кенеш одобрил соглашение о выделении «Кыргызнефтегазу» $30 миллионов
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выделит Кыргызстану $50 миллионов
Более 302 тысяч кыргызстанцев имеют негативную кредитную историю
В парламенте подняли вопрос высоких процентных ставок в комбанках Кыргызстана
Депутат предлагает выдавать кредиты гражданам до 25 лет с разрешения родителей
Кыргызстан привлекает $50 миллионов на строительство новых школ
Для предотвращения пандемий Кыргызстану выделят кредит $30 миллионов
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;электроэнергию в&nbsp;Кыргызстане: cколько будем платить с&nbsp;1&nbsp;мая Новые тарифы на электроэнергию в Кыргызстане: cколько будем платить с 1 мая
Атака на&nbsp;Иран. В&nbsp;Дубае зафиксировано резкое падение цен на&nbsp;элитную недвижимость Атака на Иран. В Дубае зафиксировано резкое падение цен на элитную недвижимость
Евро и&nbsp;рубль обновили годовые минимумы. Курс валют на&nbsp;10&nbsp;марта Евро и рубль обновили годовые минимумы. Курс валют на 10 марта
56&nbsp;тонн лука из&nbsp;Казахстана не&nbsp;допущены на&nbsp;территорию Кыргызстана 56 тонн лука из Казахстана не допущены на территорию Кыргызстана
Бизнес
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
12 марта, четверг
15:35
О правах клиентов и борьбе с банковским мошенничеством рассказали в Нацбанке КР О правах клиентов и борьбе с банковским мошенничеством...
15:18
Борьба с ВИЧ. КР готовит заявку на новый грантовый цикл Глобального фонда
15:17
Вместо визы два онлайн-кредита. В Баткене задержали обвиняемую в мошенничестве
15:13
Депутат назвала банковской ловушкой специальное занижение суммы залога
14:56
На трассе Лебединовка — ГЭС-5 в Бишкеке продолжаются работы по расширению моста