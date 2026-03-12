О правах клиентов и борьбе с банковским мошенничеством рассказали в Нацбанке КР

Ведущий специалист отдела по защите прав потребителей Национального банка Кыргызской Республики Темирлан Бактыбеков рассказал о правах клиентов при получении финансовых услуг в комбанках, а также о том, как рассматриваются обращения граждан.

Банкам нельзя давить на клиентов

По его словам, потребители финансовых услуг обладают рядом прав, которые зависят от конкретного банковского продукта. В первую очередь клиент имеет право получить полное и понятное разъяснение условий услуги.

«Клиент может взять договор с собой, внимательно его изучить и при необходимости проконсультироваться со специалистами. Сотрудники банка не имеют права оказывать давление на клиента или торопить его с принятием решения», — отметил Темирлан Бактыбеков.

Он также подчеркнул, что работникам банков запрещено навязывать клиентам дополнительные услуги.

В Нацбанк поступило более 1 тысячи 600 обращений за год

Большая часть обращений граждан связана с кредитами.

По данным Нацбанка, только за 2025 год в отдел по защите прав потребителей поступило 1 тысяча 447 обращений, а в целом в адрес банков было направлено 1 тысяча 622 письменных обращения. По каждому из них специалисты давали разъяснения, рассматривали жалобы и при необходимости направляли соответствующие запросы в финансово-кредитные организации.

Чаще всего клиенты задают вопросы о предоставлении отсрочек по платежам, пролонгации кредитов и других условиях кредитования.

Темирлан Бактыбеков рассказал и о сроках рассмотрения обращений. В обычном порядке заявления рассматриваются в течение 14 дней. Если же требуется дополнительная проверка или сбор информации, срок может быть продлен до 30 календарных дней.

Фото 24.kg

При поступлении жалобы специалисты сначала направляют обращение в тот банк, на действия которого поступили претензии от клиента. После этого проводится анализ действий финансовой организации. В случае выявления нарушений Нацбанк может применять меры воздействия, включая штрафы.

Как Нацбанк помогает жертвам мошенников

Отдельное внимание уделяется помощи гражданам, ставшим жертвами мошенничества. По словам специалиста, Нацбанком были приняты соответствующие нормативно-правовые акты. Например, введен так называемый «период охлаждения».

Теперь банки не должны сразу переводить кредитные средства — сначала проводится дополнительная проверка и контрольные звонки клиенту, чтобы убедиться, что именно он оформляет кредит, а не мошенники.

Если факт мошенничества уже произошел, специалисты Нацбанка оперативно информируют банк. В некоторых случаях это позволяет вовремя остановить операции и сохранить часть денежных средств.

Клиентам банков советуют внимательно читать договоры

В ведомстве также напомнили о порядке действий для клиентов. В первую очередь гражданину следует обратиться в ту финансово-кредитную организацию, где, по его мнению, были нарушены его права. Если ответ банка его не удовлетворит, он может подать обращение в Национальный банк.

При этом у потребителей финансовых услуг есть и свои обязательства. Клиент должен внимательно изучить условия продукта, который собирается получить, а также понимать свою обязанность своевременно погашать задолженность по кредиту.

А перед подписанием необходимо внимательно ознакомиться со всеми условиями договора.

В завершение специалист дал несколько советов гражданам. Он рекомендовал регулярно повышать уровень финансовой грамотности и внимательно читать документы перед их подписанием, чтобы избежать возможных рисков и недоразумений при использовании банковских услуг.