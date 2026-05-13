Власть

Депутат: Онкобольные умирают, не дождавшись очереди на аппарат лучевой терапии

Онкобольные умирают, не дождавшись очереди на единственный аппарат лучевой терапии. Об этом заявила на заседании Жогорку Кенеша депутат Жылдыз Курманалиева.

По ее словам, в Кыргызстане функционирует только один аппарат лучевой терапии для лечения онкологических заболеваний, который установлен в Национальном центре онкологии.

«Из-за частых поломок оборудования и большого числа пациентов образуются длинные очереди, а некоторые граждане не успевают получить лечение и умирают. Необходимо в срочном порядке решить вопрос установки дополнительных аппаратов лучевой терапии в регионах, расширения доступности онкологической помощи и обновления медицинского оборудования», — добавила Жылдыз Курманалиева.
