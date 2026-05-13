В КР хотят временно снизить налоги на бензин и обнулить их на дизтопливо

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о временном снижении налоговой нагрузки на горюче-смазочные материалы. Документ направлен на сдерживание роста цен на топливо.

Согласно проекту, с 15 мая по 30 сентября предлагается снизить ставку НДС на бензин Аи-92 до 8 процентов, а для дизельного топлива установить нулевую ставку НДС.

Кроме того, кабмин предлагает временно снизить акциз на бензин Аи-92 с 5 тысяч до 3 тысяч сомов за тонну, а акциз на дизтопливо полностью обнулить на четыре месяца.

В справке-обосновании указано, что решение связано с необходимостью стабилизировать цены на ГСМ и не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.

Также проектом предлагается временно приостановить действие ограничений на ввоз некоторых видов нефти и нефтепродуктов автотранспортом в Кыргызстан.