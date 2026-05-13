13:07
USD 87.45
EUR 102.71
RUB 1.18
Власть

В КР хотят временно снизить налоги на бензин и обнулить их на дизтопливо

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о временном снижении налоговой нагрузки на горюче-смазочные материалы. Документ направлен на сдерживание роста цен на топливо.

Согласно проекту, с 15 мая по 30 сентября предлагается снизить ставку НДС на бензин Аи-92 до 8 процентов, а для дизельного топлива установить нулевую ставку НДС.

Кроме того, кабмин предлагает временно снизить акциз на бензин Аи-92 с 5 тысяч до 3 тысяч сомов за тонну, а акциз на дизтопливо полностью обнулить на четыре месяца.

В справке-обосновании указано, что решение связано с необходимостью стабилизировать цены на ГСМ и не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.

Также проектом предлагается временно приостановить действие ограничений на ввоз некоторых видов нефти и нефтепродуктов автотранспортом в Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/373634/
просмотров: 623
Версия для печати
Материалы по теме
Цена на бензин резко выросла, в администрации президента назвали причину
Антимонопольная служба опровергла заявления о «самых высоких ценах» в КР
Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
В Жогорку Кенеше предложили временно отменить пошлины на топливо и сдержать цены
Цены на топливо в Душанбе выросли на 8–9 процентов с начала марта
Цены на ГСМ в Кыргызстане растут, но они ниже, чем в Узбекистане и Таджикистане
От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
Госкомпании переведут на одного поставщика топлива. Кабмин изменил правила
Умеренное колебание цен на ГСМ в Бишкеке зафиксировала Госантимонополия
Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
Популярные новости
Дело в&nbsp;украинском конфликте идет к&nbsp;завершению, заявил Владимир Путин Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил Владимир Путин
Садыр Жапаров: 9&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; это не&nbsp;просто дата, а&nbsp;память всего народа Садыр Жапаров: 9 Мая — это не просто дата, а память всего народа
Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат
Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к&nbsp;данным абонентов и&nbsp;контроль связи Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к данным абонентов и контроль связи
Бизнес
ABank&nbsp;&mdash; официальный банк VI&nbsp;Всемирных игр кочевников ABank — официальный банк VI Всемирных игр кочевников
KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно
Госбанк развития: итоги 2025 года&nbsp;&mdash; рост инвестиций и&nbsp;усиление роли в&nbsp;экономике Госбанк развития: итоги 2025 года — рост инвестиций и усиление роли в экономике
MEGA посадила 200 деревьев в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше в&nbsp;честь 20-летия компании MEGA посадила 200 деревьев в Бишкеке и Оше в честь 20-летия компании
13 мая, среда
12:55
Депутат: КР должна усилить берегозащитные работы на границе с Узбекистаном Депутат: КР должна усилить берегозащитные работы на гра...
12:51
Депутат настаивает на необходимости повышения оклада педагогов вузов
12:50
Историк ОшГУ рассказал о жизни этнических кыргызов в Каракалпакстане
12:48
Иссык-Куль впервые примет чемпионат Центральной Азии по парусному спорту
12:43
Свежая клубника из Кыргызстана появилась на прилавках магазинов Заполярья