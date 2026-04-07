В КР субъектам, работающим в сфере садоводства, предоставят льготные кредиты

С марта этого года внедрен механизм льготного финансирования в целях развития отечественного семеноводства и питомниководства, сообщает Минводсельпром.

По его сведениям, данная инициатива реализуется в соответствии с постановлением кабинета министров Кыргызской Республики № 191 от 24 марта 2026 года и направлена на семеноводческие и питомниководческие хозяйства, включенные в утвержденный перечень.

В рамках программы через коммерческие банки предоставляются льготные кредитные средства.

Основные условия финансирования:

процентная ставка — 3 процента;

срок — до 36 месяцев.

Распределение средств осуществляется следующим образом:

на семеноводческие хозяйства — не более 60 процентов;

на питомниководческие хозяйства — не менее 40 процентов.

Предоставленные средства направляются на приобретение семян и посадочного материала, выращивание высококачественной продукции, а также на закупку современного оборудования для очистки, переработки и посадки. Кроме того, предусмотрена возможность финансирования в соответствии с исламскими принципами.

Реализация данной программы позволит обеспечить сельскохозяйственных производителей качественными семенами и посадочным материалом, а также повысить отечественный потенциал отрасли.