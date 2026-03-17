Кредиты по новым правилам: лимит начислений и контроль долгов вводит Нацбанк

Национальный банк Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты.

Документ направлен на приведение действующих норм в соответствие с законами «О потребительском кредите» и «О банковских правоотношениях», а также усиление защиты заемщиков.

Согласно проекту, вводятся новые требования для банков, микрофинансовых организаций и кредитных союзов. В частности, предлагается обязать кредиторов рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика при выдаче потребительских займов.

Если долговая нагрузка превышает 60 процентов, заемщика должны заранее предупреждать о рисках невыполнения обязательств и возможных последствиях.

Планируется ввести обязанность раскрывать полную стоимость кредита, включая все комиссии, проценты и штрафы, в понятной и стандартизированной форме.

Проект предусматривает ограничение общей суммы начислений по кредиту: она не должна превышать 60 процентов от суммы займа даже в случае реструктуризации.

Кроме того, предлагается ограничить количество случаев рефинансирования одного кредита — не более двух раз.

Отдельно закрепляется право заемщика отказаться от навязываемого страхования при получении кредита.

Нацбанк намерен усилить контроль за финансовыми организациями, включая возможность применять меры воздействия за нарушения в сфере потребительского кредитования.

Документом предлагается упорядочить регулирование исламского финансирования — соответствующие нормы включат в общие положения, а отдельные устаревшие акты утратят силу.