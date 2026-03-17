15:02
USD 87.45
EUR 100.07
RUB 1.09
Экономика

Кредиты по новым правилам: лимит начислений и контроль долгов вводит Нацбанк

Национальный банк Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты.

Документ направлен на приведение действующих норм в соответствие с законами «О потребительском кредите» и «О банковских правоотношениях», а также усиление защиты заемщиков.

Согласно проекту, вводятся новые требования для банков, микрофинансовых организаций и кредитных союзов. В частности, предлагается обязать кредиторов рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика при выдаче потребительских займов.

Если долговая нагрузка превышает 60 процентов, заемщика должны заранее предупреждать о рисках невыполнения обязательств и возможных последствиях.

Планируется ввести обязанность раскрывать полную стоимость кредита, включая все комиссии, проценты и штрафы, в понятной и стандартизированной форме.

Проект предусматривает ограничение общей суммы начислений по кредиту: она не должна превышать 60 процентов от суммы займа даже в случае реструктуризации.

Кроме того, предлагается ограничить количество случаев рефинансирования одного кредита — не более двух раз.

Отдельно закрепляется право заемщика отказаться от навязываемого страхования при получении кредита.

Нацбанк намерен усилить контроль за финансовыми организациями, включая возможность применять меры воздействия за нарушения в сфере потребительского кредитования.

Документом предлагается упорядочить регулирование исламского финансирования — соответствующие нормы включат в общие положения, а отдельные устаревшие акты утратят силу.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/366354/
просмотров: 224
Версия для печати
Материалы по теме
Нацбанк приостановил лицензии двух обменных бюро в Бишкеке
У Нацбанка есть инструменты для сглаживания резких колебаний цен — специалист
О правах клиентов и борьбе с банковским мошенничеством рассказали в Нацбанке КР
В 2025 году объем переводов в Кыргызстан составил около $3,5 миллиарда
Швейные предприятия Кыргызстана смогут получить льготные кредиты через банки
За четыре месяца более 190 тысяч граждан КР поставили самозапрет на кредитование
Центробанк РФ и Нацбанк КР прорабатывают вопросы упрощения денежных переводов
Госбанк развития направит $50 миллионов на «зеленые» кредиты для бизнеса
В Кыргызстане обороты QR-платежей выросли в 8–10 раз за год
Увеличить размер оборотных средств обменных бюро предлагает Нацбанк
Популярные новости
Евро и&nbsp;рубль продолжают дешеветь. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;марта Евро и рубль продолжают дешеветь. Курс валют на 16 марта
Рубль упал до&nbsp;минимума года, евро вновь ниже 101&nbsp;сома. Курс валют на&nbsp;13&nbsp;марта Рубль упал до минимума года, евро вновь ниже 101 сома. Курс валют на 13 марта
В&nbsp;КР&nbsp;прогнозируется строительный бум, который продлится как минимум 10&nbsp;лет В КР прогнозируется строительный бум, который продлится как минимум 10 лет
Теперь не&nbsp;за&nbsp;гектар, а&nbsp;за&nbsp;кубометр. Сколько будет стоить поливная вода? Теперь не за гектар, а за кубометр. Сколько будет стоить поливная вода?
Бизнес
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
Forbes KZ: Проект &laquo;Центральная Азия без сирот&raquo; объединил бизнесменов Кыргызстана Forbes KZ: Проект «Центральная Азия без сирот» объединил бизнесменов Кыргызстана
О! предоставляет бесплатный доступ к&nbsp;ChatGPT c&nbsp;2023 года для всех абонентов О! предоставляет бесплатный доступ к ChatGPT c 2023 года для всех абонентов
Доступны государственные льготные кредиты на&nbsp;экологичное отопление Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
17 марта, вторник
15:01
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресс...
14:59
Бюджет промышленной кооперации ЕАЭС в этом году вырастет до 9 миллиардов рублей
14:56
Знаменитые лошадки у ЦУМа нашли во дворе частного дома в селе Восток
14:41
Путевки в Ташкент и премии: в городе Ош наградили коммунальщиков
14:41
Лавины и гололед: МЧС объявило штормовое предупреждение на дорогах КР