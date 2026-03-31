Бакыт Сыдыков: Льготные кредиты доступны не всем швейникам Кыргызстана

Министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков заявил, что программа льготного кредитования швейной отрасли демонстрирует устойчивую положительную динамику. На 30 марта 2026 года предпринимателям выдали около 1,5 миллиарда сомов, при этом ключевой задачей остается вовлечение в программу представителей бизнеса, работающих вне правового поля, сообщила пресс-служба ведомства.

Под председательством Бакыта Сыдыкова состоялось очередное расширенное совещание с участием представителей государственного финансового и банковского сектора и швейной отрасли. Во встрече также участвовала заместитель министра Беназир Нурланова.

«Предприниматели, работающие по закону, получают льготные кредиты без препятствий. Это, безусловно, радует. Вместе с тем есть случаи, когда представители швейной отрасли, работающие по-серому, по различным причинам не могут их получить. Поэтому надо оказать поддержку именно этим предпринимателям и найти пути решения существующих проблем», — отметил министр.

ведение предпринимательской деятельности вне правового поля, отсутствие подтверждающих документов, неполная финансовая отчетность и непрозрачные денежные потоки;

отсутствие налоговой базы и несвоевременное представление Единой налоговой декларации;

наличие просроченных платежей по ранее полученным кредитам за последние три года.

В ходе обсуждения обозначили основные причины, препятствующие получению льготных кредитов:

Участники подчеркнули особую важность своевременного и полного представления ЕНД для предпринимателей.

По итогам совещания представителям банковского сектора рекомендовано активизировать работу по приему и рассмотрению заявок и усилить взаимодействие с предпринимателями.