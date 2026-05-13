12:44
USD 87.45
EUR 102.71
RUB 1.18
Общество
Сюжет: Вырубка деревьев в Бишкеке

В Бишкеке на перекрестке улиц Тоголока Молдо и Фрунзе вырубают хвойные деревья

Фото из интернета

Жительница Бишкека в социальных сетях пожаловалась на вырубку хвойных деревьев на пересечении улиц Тоголока Молдо и Фрунзе. По ее словам, деревья десятилетиями украшали район.

По словам горожанки, деревья выглядели здоровыми и не были засохшими.

Она отметила, что живет в этом районе всю жизнь и за это время деревья никому не мешали.

«Просто росли, украшали город и очищали воздух», — написала женщина у себя в социальных сетях.

читателей
Фото читателей
Она задалась вопросом, может ли мэрия предоставить обоснование по каждому срубленному дереву и объяснить, почему принято решение о вырубке.

Почему именно эти деревья решили срубить? И была ли в этом реальная необходимость?

Бишкекчанка

Также она рассказала, что после вырубки в районе ощущается сильный хвойный запах.

«Будто эти деревья до последнего отдают все, что у них есть, понимая, что их жизнь на этом закончилась», — написала жительница столицы.

Публикация вызвала обсуждение среди пользователей соцсетей, часть которых также выступила против вырубки деревьев в городе.

В 2026 году в Бишкеке продолжается массовая вырубка деревьев, вызывающая обеспокоенность жителей. Работы проходят на проспекте Чуй, улице Ибраимова, в микрорайоне «Аламедин-1» и других районах. Власти и «Бишкекзеленхоз» объясняют это необходимостью убирать старые, больные и аварийные деревья, а также реконструкцией дорог и расширением улиц.

Мэрия заявляет, что вместо вырубленных деревьев планируется высадить десятки тысяч новых саженцев, более устойчивых к городским условиям. Но многие горожане и экоактивисты считают масштабы вырубки чрезмерными и критикуют методы коммунальных служб, отмечая, что молодые посадки не могут быстро заменить взрослые деревья.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373537/
просмотров: 546
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке ради лестницы срубили дерево
«Не рубите наш парк». Жители Кемина обратились к президенту КР из-за вырубки
В Кемине начали вырубку деревьев по поручению акима, милиция проводит проверку
Скандал с деревьями в Караколе — мэрия отказалась от массовой вырубки
Тринадцать прутиков вместо тени: бишкекчане не оценили «озеленение» от мэрии
Снова рубят. В Бишкеке на улице Ибраимова ликвидируют кустарники и деревья
Вырубка в Дубовом парке: что происходит с зеленым сердцем города
«Бишкекзеленстрой» опроверг слухи о вырубке здоровых деревьев в Дубовом парке
Реконструкция Дубового парка в Бишкеке началась с вырубки деревьев
Мэрия Бишкека прокомментировала снос дерева на улице Киевской
Популярные новости
Из&nbsp;Оша в&nbsp;Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа&nbsp;&mdash; 2026 Из Оша в Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа — 2026
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Власти КР&nbsp;намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и&nbsp;диких растений Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
Бизнес
ABank&nbsp;&mdash; официальный банк VI&nbsp;Всемирных игр кочевников ABank — официальный банк VI Всемирных игр кочевников
KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно
Госбанк развития: итоги 2025 года&nbsp;&mdash; рост инвестиций и&nbsp;усиление роли в&nbsp;экономике Госбанк развития: итоги 2025 года — рост инвестиций и усиление роли в экономике
MEGA посадила 200 деревьев в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше в&nbsp;честь 20-летия компании MEGA посадила 200 деревьев в Бишкеке и Оше в честь 20-летия компании
13 мая, среда
12:43
Свежая клубника из Кыргызстана появилась на прилавках магазинов Заполярья Свежая клубника из Кыргызстана появилась на прилавках м...
12:36
Более 500 случаев укусов клещей зарегистрировали с начала 2026 года в КР
12:33
ABank — официальный банк VI Всемирных игр кочевников
12:30
Депутат предлагает выращивать фисташки на пустующих землях Баткенской области
12:18
На Иссык-Куле пройдет этап чемпионата мира UIM F1H2O