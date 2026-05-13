В Бишкеке на перекрестке улиц Тоголока Молдо и Фрунзе вырубают хвойные деревья

Жительница Бишкека в социальных сетях пожаловалась на вырубку хвойных деревьев на пересечении улиц Тоголока Молдо и Фрунзе. По ее словам, деревья десятилетиями украшали район.

По словам горожанки, деревья выглядели здоровыми и не были засохшими.

Она отметила, что живет в этом районе всю жизнь и за это время деревья никому не мешали.

«Просто росли, украшали город и очищали воздух», — написала женщина у себя в социальных сетях.

Почему именно эти деревья решили срубить? И была ли в этом реальная необходимость?

Также она рассказала, что после вырубки в районе ощущается сильный хвойный запах.

«Будто эти деревья до последнего отдают все, что у них есть, понимая, что их жизнь на этом закончилась», — написала жительница столицы.

Публикация вызвала обсуждение среди пользователей соцсетей, часть которых также выступила против вырубки деревьев в городе.

В 2026 году в Бишкеке продолжается массовая вырубка деревьев, вызывающая обеспокоенность жителей. Работы проходят на проспекте Чуй, улице Ибраимова, в микрорайоне «Аламедин-1» и других районах. Власти и «Бишкекзеленхоз» объясняют это необходимостью убирать старые, больные и аварийные деревья, а также реконструкцией дорог и расширением улиц.

Мэрия заявляет, что вместо вырубленных деревьев планируется высадить десятки тысяч новых саженцев, более устойчивых к городским условиям. Но многие горожане и экоактивисты считают масштабы вырубки чрезмерными и критикуют методы коммунальных служб, отмечая, что молодые посадки не могут быстро заменить взрослые деревья.