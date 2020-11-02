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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Экс-министр труда и соцразвития не является на допросы

В РОВД Первомайского района Бишкека началось следствие по заявлению бывшего директора Бишкекского стационарного социального учреждения (дом престарелых) Эркингуль Абдылдаевой. Ее адвокат Бактыбек Жумашев рассказал 24.kg подробности.

По его словам, в отношении экс-министра труда и социального развития Улукбека Кочкорова милиция возбудила уголовное дело, поскольку он злоупотребил своими полномочиями, так как необоснованно уволил Эркингуль Абдылдаеву.

«Необоснованность подтверждается решениями всех трех судебных инстанций. Плюс к тому он своими действиями нанес ущерб государству, так как именно государство теперь будет выплачивать неполученную зарплату Эркингуль Абдылдаевой и покрывать затраты на юридические услуги», — пояснил Бактыбек Жумашев.

Он добавил, что ранее обратился в Генпрокуратуру с заявлением на бывшего главу Минсоцразвития, поскольку чиновник не исполнил решение суда. Эркингуль Абдылдаева выиграла все суды, включая Верховный, однако ее не восстанавливают на работе и не выплачивают компенсацию за вынужденные прогулы.

Распоряжение экс-министра Улукбека Кочкорова об увольнении Абдылдаевой признано не соответствующим нормам трудового законодательства.

Кроме того, расследуется дело по статье «Мошенничество» в отношении Улукбека Кочкорова. «Но Кочкоров уклоняется от участия в следственных мероприятиях. Не приходит на допросы, не дает показаний. На каком основании? В отношении моей доверительницы имеются постановления судов, которые Кочкоров, кстати, будучи министром, так и не исполнил», — подчеркнул Бактыбек Жумашев.

Сейчас место главы дома престарелых занимает Адильбек Козубаев. Ранее одна из сотрудниц учреждения Ирина Побежимова в заявлении указала, что он оскорбляет персонал, бьет пациентов с инвалидностью, нуждающихся в услугах врачей, и тренеров. Как отметила заявительница, он избил Елену Кулебабу, а инвалида Надежду Фомичеву запер в подвале. Началось досудебное производство. Но Адильбек Козубаев от работы пока не отстранен.

Бактыбек Жумашев рассказал, что есть видео, где показано, как издеваются над инвалидами. За нарушение порядка пациентов запирают в холодном туалете.

Все факты зарегистрировали в ЕРПП по статье «Незаконное лишение свободы» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171534/
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