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Общество

Афиша Бишкека на выходные: ярмарка, выставки и мастер-класс

26 сентября. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М», 10.00-19.00.

26-27 сентября. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

10-30 сентября. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

15 сентября — 15 октября. Выставка живописи «Арткана 9-10»

Зимой и летом в городах Канте и Кара-Балте проведены девятая и десятая сессии пленэрной живописи «Арткана». Участниками сессии стали восемь художников.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

26 сентября. Ярмарка рукоделия

Вы сможете купить подарки ручной работы себе и своим близким.

Аллея Promenade (улиц Тоголока Молдо), 10.00-19.00.

Акции, концерты, мастер-классы

26 сентября. Мероприятия ко Дню донора крови в Кыргызстане

Пройдет акция по сдаче крови, любой желающий сможет проверить свое артериальное давление, а так же получить консультацию по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Подробнее

Парк «Адинай», 9.00-14.00.

26 сентября. Мастер-класс по живописи

Под руководством мастера Юлдаша Нурматова вы создадите свою картину. Материалы входят в стоимость. Регистрация по телефону 0550551293.

Gallery M, 12.00.

26 сентября. «Открытый микрофон»

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить на сцене нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.

Кафе Chicken Star, 20.00.

26 сентября. Выступление Tenkuro (Токио)

Тек-хаус — стилистическое направление в танцевальной электронной музыке, появившееся под влиянием техно и минимал-техно на хаус музыку.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

Для детей

27 сентября. Онлайн-лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.

Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.

27 сентября. Детский мастер-класс «Совушки»

Детишки смастерят совушку из подручных материалов. После мастер-класса малышей ждут традиционное чаепитие и кукольный театр. Регистрация по номеру 0555827028.

Cave Coffee, 12.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166273/
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