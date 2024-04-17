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Общество

Актеры Чуйского театра отправятся на гастроли в Ошскую и Джалал-Абадскую области

Артисты Чуйского областного театра музыкальной драмы и сатиры имени Шаршена Термечикова в конце апреля посетят с гастролями в Ошскую и Джалал-Абадскую области. Об этом сообщили в ЧОТМДиС.

Первыми спектакли увидят жители города Кара-Куля. Далее они отправятся в областные центры и некоторые районы юга республики.

Для показа выбраны два новых спектакля из актуального репертуара театра: «Эрте келген тураналар» по мотивам повести Чингиза Айтматова «Ранние журавли» и «Келиндер козголону» по пьесе Саида Ахмада «Бунт невесток».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291762/
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