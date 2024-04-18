В Бишкеке спектакль «Река Потудань» покажут для пенсионеров бесплатно

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова 24 апреля приглашает пенсионеров на благотворительный показ спектакля «Река Потудань». Об этом сообщается на страницах театра в соцсетях.

«Река Потудань» — это великая притча о любви. О мужчине и женщине, застигнутых любовью посреди голода, смертей и болезней. Им, обожженным войной, предстоит пройти долгий путь навстречу друг другу. Им предстоит заново научиться любить. И только это чувство становится для героя новой надеждой и спасением.

Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия Баатр Колаев.

Начало спектакля в 17.00.

Вход для пенсионеров свободный.