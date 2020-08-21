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Общество

Афиша Бишкека на выходные: выставки, поход и мини-концерт

Выставки, ярмарки

15-22 августа. Благотворительная выставка-продажа #stopCovidКР

Представлены работы Эмиля Насритдинова, написанные с натуры, а также с фотографий, сделанных автором во время путешествий по Кыргызстану, США, Европе и Юго-Восточной Азии. Отдельный блок — работы со снимков фотографов. Предварительная запись по телефону 0707189497. Подробнее

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

15 августа — 15 сентября. Онлайн-выставка «Фронтовые дороги народных депутатов»

Многие из документов представлены на выставке впервые. Экспозиция позволит удаленному посетителю провести познавательную экскурсию среди виртуальных стендов. Подробнее

Выставку можно посетить по ссылке.

23 августа — 20 сентября. Экспериментальная выставка

Вас ожидают работы в стиле графики, в технике литографии, линографии и Resin Art начинающей художницы и ремесленницы Юлии Черкашиной.

Кафе Chicken Star, 11.00.

Акции, концерты, походы

22 августа. Выступление группы «Лето из пакета»

На летнике бара выступит акустический проект, созданный руками и головами трех человек из группы «Стереомарт». Стиль неоднозначный, неодносложный и нескучный.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 20.00.

23 августа. Поход в Малиновое ущелье

Мы познакомимся, поиграем в игры на смекалку, зарядимся энергией, прогуляемся по ущелью, поднимемся до дикого леса, соберем малину, насладимся природой, устроим пикник. Вы получите море впечатлений от поездки и невероятно красивые фотографии.

Сбор на перекрестке улиц Горького и Тыныстанова, 9.00.

Для детей

23 августа. Онлайн-лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.

Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162869/
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