Снимать обыски без остановки. В Кыргызстане поправки в УПК вынесли на обсуждение

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, который касается порядка проведения обысков и выемок.

Согласно документу, предлагается обязать следственные органы проводить обыски с обязательной непрерывной видеосъемкой — от начала до конца следственного действия.

В действующей редакции закона предусмотрена фото- и видеосъемка, однако не уточняется, что она должна быть непрерывной. Это, отмечается в справке-обосновании, приводит к спорной практике и создает риски нарушения прав граждан.

Авторы инициативы указывают, что отсутствие полной видеозаписи может допускать злоупотребления, включая возможные случаи подбрасывания предметов. Введение непрерывной съемки должно обеспечить прозрачность действий правоохранительных органов и упростить оценку доказательств в суде.

Дополнительных расходов из бюджета реализация нормы не потребует, поскольку технические средства видеозаписи уже широко доступны.